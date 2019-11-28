وطن النهار

طرحت دار سما كتاباً جديداً بعنوان «ناصرة رسول الله خديجة بنت خويلد عليها السلام» للكاتب د. حيدر الجمعة، الذي قال ان هذا هو الاصدار الثامن من مجموعة مؤلفاته عن اهل البيت والتي تهتم بتسليط الضوء على الايثار من المفاهيم الأخلاقية والتربوية التي رافقت حياة ال البيت بالاضافة الى روح التضحية وتقديم نقاط القوّة في هذا العصر التي تعد حلولا لنا في مشاكلنا اليومية.

وقال د. حيدر الجمعة ان كتاب «ناصرة رسول الله خديجة بنت خويلد عليها السلام» هو طرح صورة عن قرب للسيدة خديجة باعتبارها الوفية الانسانة التي اختارها الله لهذا الدور وهيأها لهذا الشرف واكرمها فكانت لها تلك السيرة العطرة والصحبة الكريمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت ودفنت بمكة في مقابر المعلاة في الحجون وهي في الخامسة والستين وقبل الهجرة بثلاثة اعوام.

ويعطي الكتاب صورة وافية عن ام المؤمنين السيدة خديجة فقد امنت برسول الله حين كفر الناس به واعطت حين منع الناس وصدقت حين كذب الناس ووقفت معه يوم اشتد اذى الكفار عليه فلن ننسى مواقفها العظيمة فقد حظيت بحب الرسول وامرنا بحبها وحب من يحبها الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

ووصف الكتاب، الذي جاء في نحو 135 صفحة في فصلين مناقب السيدة خديجة عليها السلام قبل الاسلام بالاضافة الى نسبها وشجرة العائلة واسمائها وصفاتها ولماذا تمت تسميتها بالطاهرة وادب السيدة خديجة وعلاقتها بالتجارة وبداية التعاون التجاري بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة عليها السلام. وخروج النبي باموال خديجة الى الشام، اما الفصل الثاني فهو يتحدث عن السيدة خديجة في رحاب الاسلام ومكون من 3 اجزاء الجزء الاول زواج النبي محمد صلي الله عليه وسلم بالسيدة خديجة عليها السلام والاسرة الاولى في الاسلام واخيرا السيدة خديجة الزوجة والمثل الأعلى للمرأة المسلمة.

وعن الجزء الثاني من الفصل الثاني فيكشف فيه د. حيدر الجمعة عن الرسالة المحمدية والتبليغ، وولادة فاطمة الزهراء ومقاطعة قريش ووفاة السيدة خديجة وعمر السيدة خديجة عليها السلام وعام الحزن واخيرا دار خديجة ونور الاسلام اما الجزء الاخير فقد تضمن اقوال العلماء في فضائل السيدة خديجة عليها السلام وفضائل ومناقب زوجة الرسول وكراماتها والاحاديث التي وردت في شأنها او الاحاديث المرورية.

وقد نجح الكتاب في اعطاء صورة متكاملة ووافية عن «ناصرة رسول الله خديجة بنت خويلد عليها السلام» ليكون درسا لبناء مجتمع تحكمه علاقات اجتماعية رصينة، فآخى بين المسلمين في ظل التحديات المتتالية التي يواجهها المسلمون اليوم من جميع الاتجاهات، وكلّ تلك التحدّيات ان لم يتداركها المسلمون بالنصح والوحدة والعمل فسوف ينعكس ذلك سلباً على أُمتهم وحياتهم.

