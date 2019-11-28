دفتر أحوال

أجرت الإدارة العامة للإطفاء، متمثلة بقطاع المكافحة تمرينين عمليين صباح امس في الجامعة العربية المفتوحة في منطقة العارضية الحرفية، والآخر في محطة وقود بمنطقة الجابرية حيث تأتي هذه التمارين ضمن خطة الإدارة العامة للإطفاء للمحافظة على مستوى الكفاءة لدى رجال الإطفاء، والعمل على تطويره وذلك عن طريق إقامة التمارين العملية التي تقام بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وتم تنفيذ سيناريو التمرين الأول الذي بدأ بورود بلاغ لمركز العمليات يفيد بوجود حريق في مكتب إداري في الدور الأول داخل الجامعة، فتم توجيه مركزي إطفاء العارضية والفروانية إلى موقع الحادث حيث تم تشكيل فرقتين تولت الأولى الأنقاذ والثانية المكافحة، وتمت عملية إخلاء المبنى من العاملين في حين تمكنت فرقة الإنقاذ من الوصول إلى شخصين مصابين وإخراجهم وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية، وتمت عملية المكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه.

أما التمرين العملي الثاني فتم تنفيذ سيناريو الحريق حيث بدأ بورود بلاغ لمركز العمليات يفيد بنشوب حريق مركبتين داخل محطة غسيل المركبات في محطة وقود، وعلى الفور توجه مركز حولي الى مكان الحادث وعند الوصول تم تشكيل فرقتين مكافحة وإنقاذ،وتم إخلاء المحطة من الزوار والعاملين في المحطة في حين تمكنت فرقة الإنقاذ من الوصول إلى شخص مصاب بحالة اغماء وتم عمل اللازم من قبل رجال الإطفاء، وتمت مكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه.

