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قررت محكمة التمييز أمس وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي في قضية مواقعة طليقته بالحيلة وقررت اخلاء سبيله لحين الفصل بالحكم.

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف ايدت الحكم الصادر بحبس الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مواقعة طليقته بالحيلة. يذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ومن جانبه، أشار المحامي د، محمد منور، دفاع الطبطبائي الى أن الحكم المطعون فيه والذي قضى بحبس موكلي قد أخطأ في تطبيق القانون عندما التفت عن الدفوع الجوهرية التي أوردناها في دفاعنا والتي من شأنها قد يتغير وجه الرأي في القضية برمتها.

