دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز بتأييد حكم البراءة لـ 11 وافداً من تهمة التزوير في محررات رسمية في الهيئة العامة للرياضة وتزوير مستندات شهادات لمن يهمه الامر باختام وتوقيع مزور وتزوير رخص قيادة بعد مرافعة المحامي عبدالعزيز العنزي.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم الاول انه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شهادات راتب وتغيير المسمى الوظيفي للمتهمين من الثاني وحتى العشرين والمنسوب صدورها لجهة عملهم الهيئة العامة للرياضة وكان ذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن الجهة سالفة الذكر واثبت بهم على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة لمسمياتهم الوظيفية ورواتبهم ونسبها زورا لتلك الجهة وبصمهم ببصمة خاتم مقلدة لها وذيلهم بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين باصدارها وكذا ببصمة اختام مقلدة لهم وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وقلد خاتم الهيئة العامة للرياضة وكذا خاتم الموظفين العموميين العاملين بالجهة سالفة البيان والمختصين بتوقيع وختم المحررات الرسمية محل التهمة الاولى بقصد استعمالهم في الغرض المعد لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الاول وحتى التاسع عشر ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية هي معاملة اصدار رخصة سوق المتهمين من الثاني وحتى التاسع عشر الصادرة من الادارة العامة للمرور وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة واملاء بيانات كاذبة على موظفين عموميين حسني النية موهمين اياهم بصحتها بأن مثلوا امام الموظفين المختصين بالجهة سالفة الذكر واقروا امامهم خلافا للحقيقة بتغيير المسمى الوظيفي وقدموا لهم سندا لتلك المحررات الرسمية المزورة المعاملات واثبات تغيير المسمى الوظيفي بناء على ذلك وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحة للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين من الاول وحتى الخامس عشر والمتهم العشرون ارتكبوا تزويرا في محررات روسمية هي معاملة اقامة المتهمين من الاول وحتى الخامس عشر والمتهم العشرين والصادر بادارة شؤون الهجرة لهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة واملاء بيانات كاذبة على موظفين عموميين حسني النية موهمين اياهم بصحتها .

