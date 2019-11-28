يكتسب شهر نوفمبر أهمية خاصة في الحياة السياسية الكويتية، ففي 11/11 كتبت أهم وثيقة سياسية في حياة الكويتيين المتمثلة بالدستور الكويتي الذي وضع أساسات الحكم وحدد طبيعة العلاقة مابين الحاكم والمحكوم، وفي 24/11، ودع الكويتيون أبو الدستور الكويتي الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي عرف ببصماته المهمة في تعميق وتعزيز الممارسة الديموقراطية، فالتاريخ يؤكد انتصاره مع كل خلاف سياسي للدستور ومسيرة الحياة الديموقرطية الكويتية لاسيما كونها ديموقراطية ناشئة فكان حريصا على تعزيزها ونموها بدلا من وأدها في المهد مع البدايات الأولى لاختلاف وجهات النظر السياسية، ولنا ان نتذكر تلك المآثر على أثر الخلافات الحكومية الأخيرة التي أفضت الى استقالة الحكومة، وتكليف حكومة جديدة والتي اطلق البعض عليها بأنها ستكون دروعاً بشرية بفعل حساسية ودقة المرحلة القادمة والتي من المتوقع ايضا ان تجرى فيها انتخابات برلمانية، قد يشارك فيها بعض رموز المعارضة التقليدية في حال ما سمحت الاجراءات الانتخابية والقانونية بذلك، وهذا ما يشغل بال الشارع الكويتي حول طبيعة العلاقة القادمة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية!

بالرغم من الكثير من السيناريوهات التي يطلقها الكثيرون الا أن جميعها ترتبط بالولادة والوداع الذي اتسم به هذا الشهر، فحينما ودع الشيخ عبدالله السالم الصباح الكويتيين كان مطمئنا بعد ان أرسى قواعد الدستور، وهي تلك القواعد التي لابد ان نلجأ اليها مع كل صراع وعثرة واجهتها الكويت، كما ترتبط الكويت كذلك بعامل آخر مهم وهي العامل الاقليمي والدولي، فحجم الصراع السياسي في الكويت لابد وان يبقى في اطاره المحلي حتى لا يتحول الى ازمة اقليمية ودولية، ترغم الكثير من اللاعبين الدوليين والاقليميين للتدخل حماية لمصالحهم ازاء قوى اقليمية أخرى تبحث عن ساحات جديدة في المنطقة لحروب النفوذ والوكالة. واجهت الكويت احداث الربيع العربي بقواعد دستورية قبل بها جميع اللاعبين، والذين ايضا سوف يعملو وفق تلك القواعد الا أنها أيضا لابد وان تأتي بقناعة تعظيم المصالح العليا على المصالح الخاصة والانتخابية، رحم الله الشيخ عبدالله السالم الصباح، فلا نزال حتى مع مرور ذكرى وفاته نستقي من مسيرته العطرة الحكمة والعظات.

