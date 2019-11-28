آراء

لم يكن انخراط ملايين شباب وكهول ونساء شعب اليمن في قائمة ثورات وحراكات الربيع العربي سنة 2011، مفاجئاً لمن يعرفون قدرة شعب هذا القطر العربي على القيام بتغييرات مجتمعية كبرى. فانتفاضته ضدًّ نظام حكم الامامة المتخلًّف المستبد في منتصف القرن الماضي، ونجاحه النضالي في توحيد شطري الشمال والجنوب من بلاده، ثم انخراطه في حراكات الربيع العربي بسرعة وتميُّز سلمي وخروج على كل خلافات الماضي وعبثياته... كلُّها شواهد على حيوية نضالية متميًّزة. وكان من الممكن أن ينجح شعب اليمن الشقيق في انتفاضته الأخيرة وينتقل من حكم دكتاتوري قبلي الى نظام ديموقراطي يصهر في مواطنيته الجامعة كل تعدًّديات تكويناته القبلية وولاءاته الايديولوجية، لولا نجاح البلادات في ادخاله في أتون وحرائق ثلاثة انعطافات انتهازية تآمرية، ليصل الى الجحيم المأساوي التدميري اللاانساني الذي يعيشه الآن.

المنعطف الأول تمثل في ايقاظ حلم أقلية مذهبية بضرورة الرجوع الى نظام الحكم الامامي السابق المستند على ادعاءات تاريخية تخطاها الزمن، وعلى أساطير فقهية تتناقض كلياً مع كل مقومات الدولة الحديثة.

وهو حلم يحصر رئاسة الحكم وخلفائها في أفراد تلك الأقلية المذهبية، وبالتالي يرفض الأسس التي تقوم عليها الديموقراطية.

وبهذا الطلب أراد هؤلاء محو آخر ستين سنة من الحياة السياسية اليمنية الحديثة وارجاع عقارب الساعة التاريخية الى الوراء. وبه أيضاً أرادوا تهميش الأكثرية الساحقة من القوى السياسية اليمنية ومن المواطنين اليمنيين، ونسفاً لدستور اليمن الجديد المقترح، وانتكاسة للتوافق الوطني المتوازن الذي ارتضته جميع القوى دون استثناء، بما فيهم ممثًّلوا تلك الأقلية المذهبية وذلك أثناء مناقشات المؤتمر الشعبي الوطني الجامع، الذي كان في طريقه لطرح دستور جديد واقتراح خطوات تنقل اليمن الى مشارف نظام ديموقراطي فدرالي متوازن.

اما المنعطف الثاني فهو محاولة الاستعمال الانتهازي لأجواء المنعطف الأول ومطالبه المذهبية التعجيزية من قبل الحاكم الدكتاتوري السابق، والذي أجبره الحراك الشعبي الكبير على التنحًّي عن الحكم، ولكن دون مسًّ لثروته المالية الهائلة ولنفوذه القبلي الكبير. تمثًّلت تلك الانتهازية المجنونة في تسهيل استيلاء ميليشيا تلك الأقلية المذهبية على أسلحة الجيش اليمني الوطني وعلى مجموعة من معسكراته، وذلك في سبيل حصوله في المستقبل على دعم سياسي وأمني من قبل تلك الأقلية ورجوعه الى الحكم الذي فقده. لكًّن السًّحر انقلب على السًّاحر وانتهى بموته مقتولاً بدم بارد من قبل من ظنُّ أن باستطاعته استعمالهم لتحقيق طموحاته الشخصية المجنونة.

المنعطف الثالث تمثًّل في تدخلات خارجية، اقليمية وعربية ودولية، لصالح هذه الجماعة أو تلك السلطة، الأمر الذي خلط الأوراق، ونقل الموضوع اليمني من المستوى المحلًّي الوطني الى المستوى الاقليمي والدولي. وهو المنعطف الذي قاد الى فواجع التشريد والموت والدًّمار والجوع والمرض والفقر المدقع الذي نراه أمامنا.

ليس الهدف هو سرد تاريخ المشهد اليمني المأساوي خلال أقل من عقد من الزًّمن، فالبكاء على اللًّبن المسكوب لن يفيد. الهدف هو اظهار مقدار تعقيدات المشهد اليمني وفداحة المصير المأساوي الذي وصل اليه شعب اليمن العربي الشقيق بفعل عوامل كانت خارج ارادته وما طرحته ملايينه في سنة 2011 من شعارات وأهداف الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. اليوم وصلت نسبة الفقر المدقع الى ثمانين في المائة، والبطالة الى أكثر من خمسين في المائة. اليوم يوجد بلد عربي شقيق عزيز يعيش بأقل القليل من خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء والطرق والمسكن ومن نشاطات الاقتصاد التي تسدُّ الرمق.

في ظلًّ هكذا دمار يجري الحديث عن التوقُّف عن الحل العسكري والانتقال الى الحلً السياسي الذي يراد له أن يعيد السًّلام الى تلك الأرض العربية المنكوبة. هذا استنتاج معقول ومطلوب.

لكنًّ، وهذا بيت القصيد، السلام وحده لن يكون كافياً مالم تصاحبه جرعة كبيرة من الأمل. السلام في ظلً ذلك الدمار البشري والعمراني سيكون قابلا للانتكاس في أية لحظة.

مفتاح جرعة الأمل لن يكون في يد ايران أو أميركا أو دول أوروبا المتباكية، بل في يد مجلس التعاون الخليجي. والأمر يجب أن لا يقتصر على أعادة اعمار مادمًّرته الحرب، ثم ترك اليمن يعود الى العيش تحت ظلً فقره السابق ومحدودات قدراته التنموية والمعيشية والخدماتية الأساسية.

نحن هنا نأمل بأن تكون دول مجلس التعاون قد تعلمت من دروس ماحدث وتبدأ في التفكير الجدًّي بادخال اليمن في منظومتها، وهو المطلب الذي نادى به الكثيرون طيلة عمر المجلس. ولن يكون هذا الادخال منًّة، فاليمن لديه امكانات هائلة للتنمية لوتوفًّرت الاستثمارات الخليجية، ولديه شعب ذكي نشط منتج لو توفّرت فرص العمل. وبالتالي فانه سيكون اضافة للمجلس، وليس عبئاً عليه.

عند ذاك، وعند ذاك فقط، سنكون قد ربطنا مشروع السًّلام المطروح ببناء الأمل، من أجل أن يكون سلاماًّ دائماً، وليس مؤقًّتا. وسنكون قد استجبنا لالتزامات الأخوة العروبية والاسلامية، وأبعدنا اليمن الشقيق عن أن يكون ورقة في يد قوى اقليمية مجنونة، أو في يد قوى صهيونية استعمارية متآمرة حاقدة.

