آراء

يبذل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهوداً كبرى ومخلصة في سبيل وضع أسس وآليات نظام الحوكمة المؤسسية في الجهاز الاداري للدولة باعتبار أن ذلك ركيزة أساسية في رؤية وخطة الكويت الاستراتيجية، وهناك ادراك واعٍ لدى المسؤولين المختصين في هذا المجال لأهمية حوكمة القطاع العام في الدولة.

فالاتجاه نحو الحوكمة في المرحلة الحالية أصبح اتجاها عالميا ومتطلبا أساسيا من متطلبات مواكبة التطور الاداري والتنظيم المؤسسي، وقد بدأت عجلة الحوكمة المؤسسية بالدوران في الدول المتقدمة وبعد بضع سنوات سوف تتحول الى واقع يعم العالم، لذلك تحاول الجهات المسؤولة في الكويت مسايرة عجلة الحوكمة بتهيئة الجهاز الاداري الحكومي في الدولة لتطبيق نظم الحوكمة التي ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والمشاركة والمساءلة والاستدامة.

نعتقد أن الاشكالية في تطبيق برامج الحوكمة في الحالة الكويتية هي في تفشي ظاهرة الفساد المؤسسي التي ضربت بجذورها أعماق الجهاز الاداري بشكل لافت، حيث احتلت الكويت المرتبة 78 في مؤشر الفساد في دول العالم، وتكمن الاشكالية أن بعض من سوف يُسند لهم تطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسساتهم ربما يكونون ممن تلوثت أياديهم بالفساد بشكل أو بآخر ومن ثم يصبح الحديث عن الاصلاح الاداري أو الحوكمة ضرباً من الخيال والتمنيات.

وكما أن الأرض البور غير الصالحة للزراعة لا يمكن أن تنبت الورد ولا الشجر كذلك بيئة العمل الفاسدة لايمكن أن تُنبت النزاهة والشفافية، لا أريد أن أكون متشائما عديم الأمل ولكن ما أراه أن تطبيق الحوكمة كنظام مثالي هو ذروة الطموح في الاصلاح الاداري ولا يمكن تشييد سطح البناء قبل بناء الأساس القوي له، لذلك المطلوب أولاً بذل الجهود الوطنية المخلصة للحد من تنامي الفساد المالي والاداري وتنقية المؤسسات الحكومية من ظواهر الفساد المتعددة، بل نحتاج في البداية الى «حوكمة الفساد» ان صح التعبير!

ومالم نبدأ من القاعدة للوصول لتطبيق سليم وحقيقي للادارة الرشيدة فان الجهود والمساعي والأموال المبذولة في سبيل تطبيق الحوكمة في مؤسسات الدولة فإن هذه الجهود والأموال ستتحول الى فساد جديد وتبديد لأموال الدولة بلا طائل ولا فائدة.

