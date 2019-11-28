كونتا كينتي الافريقي المسلم ذات الأصول الأفريقية بطل القصة الطويلة «جذور» للمؤلف الأميركي اليكس هيلي شاهدناها كمسلسل في تلفزيون الكويت قبل أقل من أربعة عقود بقليل..!

كونتا كينتي الذي يعمل أجيراً لدى سيّده ومالكه الأميركي الأبيض..في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة والذل والمهانة..

كان تواقاً مثله مثل الكثير من العبيد السود الذي جلبهم المغامر الأميركي الأبيض.. من أفريقيا.. ليكد عليهم في مزارع أميركا (العالم الجديد).. فوعده مالكه الأميركي ذات يوم بالحرية والانطلاق والتحرر من العبودية والرّق.. والعمل المضني المهين والشاق.. في أرض مزرعته الشاسعة..

اذا جعل ديك مزرعته يفوز على ديك مزرعة جاره المزارع الأبيض.. المنافس له في الزراعة والانتاج والحياة الخاصة والعامة.. في مسابقة صراع الديوك أو الديكة.. بعد بضعة أشهر..

راح كونتا كينتي يدرّب ديك مزرعة معزّبة.. ويغذيه ويقوّيّه.. ويعتني فيه.. ليل نهار، أملاً بالفوز.. فوزه بالحرية والراحة والكرامة..

وفي يوم سباق الديوك السنوي.. قابل ديك كونتا كينتي ديك المزرعة المجاورة في حلبة الصراع.. وسط حشود المتفرجين والمشجعين.. من البيض والسود..

خلال صراع طويل وحام وقاس ومؤلم..

وفي مشهد درامي هستيري: صراخ وعويل وتشجيع باللسان واليد والقدم.. ولا سيما من كونتا كينتي الأسود الغلبان.. يصعب وصفه هنا.. انقضّ ديك المزرعة المجاورة على ديك كونتا كينتي.. فجأة.. وصرعه..

سكت السود أصحاب كونتا كنتي ومعارفه وأقرباؤه.. وانفضّوا من حوله.. وعن حلبة الصراع.. تاركين كونتا كينتي اليائس البائس..مع ديكه المهزوم.. يندب حظه..

وهنا ركع كونتا كينتي على ركبتيه أمام جثة ديكه الهامدة.. ليقول له بصوت حزين: استرح بسلام أيها الديك.. فأنت لا لوم عليك.. اللوم علي من راهن على ديك... لنيل حريته.. وتقرير مصيره..

واستمع لكلام سيّده اللعين!!

