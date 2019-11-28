آراء

«كُلمن يَجُرُّ النَّارَ الى قُرْصه».. هذا المثل ينطبق على غالبية من يطلب العفو عن الاحكام القضائية الصادرة بحق مجاميع من الشباب، لعمل ما يسمى بالمصالحة الوطنية وكأن شيئاً لم يكن، ولكن هناك مجموعة كبيرة من هؤلاء يطالبون بالعفو عن مجموعة خاصة لا تشمل كل القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وهذا يدل على أن في القلب سوادا.

وبهذا تسقط المصالحة الوطنية، لانها لم تشمل كل أبناء الوطن، بل هي حكر لمجموعة معينة، أين البقية؟، هل هم ليسوا من هذا الوطن؟، كأن جواب من يطرح العفو عن مجموعته الخاصة فقط هو لا، وهو يعلم علم اليقين بأن هناك من تعرض للتمييز السياسي وظلم فيه.

أم من قام بخلخله مؤسسات الدولة واقتحام بيت الشعب والسلطة التشريعية ورقص وهتف في قاعة القرار الشعبي، واسقط السلطة التنفيذية بالخروج الى الشارع وأقام الفوضى، وتعرض للدولة، عملٌ محمود؟، ويجب أن يغتفر ويُعفى عنه؟، ومن لم يرتكب جريمة وتمت محاسبته على نوايا ليست موجودة أو من كتب بضع كلمات في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحاسب ويعاقب وتقطع رقبته، لماذا؟ لأنه ليس من تلك الفئة، وهناك مرض معنوي في القلب مدفون عند من يطالب بالعفو عن مجموعة دون سواها، لا يمكن اجتثاثه.

المصالحة الوطنية تقوم بسواعد الجميع وتشمل كل فئات المجتمع، وإن لم تكن كذلك، فلن تكون هناك مصالحة وطنية، بل هي مصالحة مع النظام والشعب ولم تشمل الجميع، هل هذا ما يريده بعض اعضاء مجلس الامة المحسوبين على «الحراك»، لن ينسينا الزمان ما هو مخططهم في فترة الربيع العربي وكيف كانوا يتعاملون مع من كان حليفاً لهم في يوم من الأيام.

أخرس الله تلك الألسن التي لا تريد مصلحة الوطن، انما مصلحتهم الخاصة التي تزيد من قوة التيار او غيرها من مسميات هي بعيدة عن جمع شمل الشعب الكويتي، فالكويت للجميع والمصالحة يجب ان تشمل الجميع.

نطالب بأن تكون المصالحة الوطنية بعفو شامل عن جميع القضايا المرتبطة بالأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، وبهذا يجتمع الشعب ولا يكون هناك تمييز يخلق الضغينة والطائفية بين أفراد المجتمع.

