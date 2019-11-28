آراء

طالعتنا صحيفة «النهار» في عددها الصادر بتاريخ 25/11/2019 بمقال تحت عنوان «العراق وثورة الرجال» بقلم المحامي رياض الصانع يتضمن معلومات غير حقيقية ومنقولة عن مصادر أجنبية الامر الذي يقتضي بيان الايضاحات التالية:

منذ مدة ونجد الاقاويل حول التدخل الايراني في العراق فما هو معنى التدخل؟ هل ان تاريخ العلاقات المتجذرة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية وحتى العرقية والتعاون الأمني والسياسي الجاري بين البلدين الجارين يعتبر تدخلاً، ووجود القوات الاميركية وقوات التحالف التي ما برحت تزرع الفتن في ربوع المنطقة وتمارس التهديد والارعاب من خلال الآلاف من قواتها المدججة وبأحدث الأسلحة وتحت غطاء محاربة الارهاب ارتكبت العديد من المجازر في العراق يعتبر ايضاً تدخلاً؟!

من الممكن ان تكون بعض التيارات في العراق تخالف التواجد والتعاون والتآخي والمودة القائمة بين البلدين والشعبين الجارين الايراني والعراقي لكن ابناء الشعب العراقي الواعي يدركون جيدا كيف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دافعت بكل ثقلها عن السيادة الوطنية ووحدة التراب العراقي وبذلت الغالي والنفيس من اجل عزة وشرف هذا الشعب الأبي وقدمت شهداءها للذود عن هذا الشعب وحمايته من الارهاب التكفيري ويكفي ان نخرج من بغداد الى بلد وسامراء والموصل لنرى دماء الشباب الايراني امتزجت بالدم العراقي وكيف ساندت القوات الايرانية شقيقتها العراقية والقوات الشعبية لطرد الدواعش من كل شبر من تراب العراق.

لعل هناك بعض الكتاب يجهل عمق الحقائق او يتجاهلها لكن ابناء الشعب العراقي لم ولن ينسوا كيف وقفت ايران الى جانبهم خلال الايام العصيبة ودافعت عنهم ايام محنتهم وهرعت لنجدتهم في عمق سامراء والموصل واربيل لتطهير الارض من دنس الدواعش وحالت دون انفصال كردستان عن ارض العراق (العربي) في وقت تظاهرت القوات العسكرية المتواجدة في العراق والمنطقة بسباتها.

ان الاعزاء الذين ينادون بالتدخل الايراني في العراق هل نسوا من هي الدول العربية التي استجابت لصرخة الشعب العراقي وكم عدد المواطنين في دول الجوار العربي استشهد في سبيل قتال الدواعش والارهاب التكفيري دفاعاً عن الشعب العراقي؟ ان الذين يذرفون الدموع اليوم لنصرة هذا الشعب الابي ويتهمون ايران جهلا بالتدخل في الشؤون العراقية يهينون مشاعر الشعب العراقي اولا متناسين ان البلدين لهما 1400 كم من الحدود المشتركة وايران تقدم ثلث الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق وكذلك تقدم 35 مليون متر مكعب من الغاز الذي يتم تصديره للعراق، فضلا عن عشرات المشاريع من البنى التحتية كانشاء المدن الصناعية والسكك الحديدة وشبكات الري وغيرها من المشاريع الانمائية وان العديد من البضائع الاستهلاكية والخدماتية التي يحتاجها الشعب العراقي يتم استيرادها عبر التجار العراقيين من ايران ولا ننسى ان هناك اكثر من ستة ملايين زائر يزورون العتبات المقدسة الموجودة في البلدين.

ان كل ما تم ذكره امور معروفة يشهد بها القاصي والداني من ابناء الشعب العراقي لكنها غير مفهومة من قبل التيارات التي تسعى لشق الصفوف وزرع الفتن بين الشعبين.

ان ارادة الشعب العراقي الابي لمحاربة الفقر والفساد الحكومي وغير الحكومي والحفاظ على مصادر الثروة الوطنية وفي مقدمتها النفط والذي تطمح اميركا وبريطانيا للاستيلاء عليه هي حقوق ومطالب مشروعة ومن حق الشعب العراقي ان يطالب بمحاربة الفقر والفساد لكن المشكلة مع المرضعة التي تكون اشفق من الأم والذين يخططون لهدم مستقبل العراق وبث الفرقة والشقاق. ويحاولون جر الحقوق المشروعة للشعب العراقي الى صراعات وقضايا طائفية وقومية.

ان نظرة خاطفة لتصريحات السلطات الاميركية المثيرة للفتن تدل بكل وضوح على اهدافهم في اثارة النعرات الطائفية وجلب المصائب للعراق.

ان ابناء الشعب العراقي الذكي يعرفون حق المعرفة كيف ان القيادات الاميركية تدخل الاراضي العراقية وتخرج دون استئذان متجاهلة كافة القواعد والاعراف الدولية وهؤلاء من يتدخل في العراق وهم ليسوا اصدقاء الشعب العراقي وان اصدقاءه الحقيقيين هم الذين وقفوا الى جانبه في السراء والضراء وبذلوا ما بوسعهم لمساعدة العراق اقتصاديا وامنيا ولم يبخلوا عن اي عون وليس الذين ينادون من بعيد بشعارات التفرقة والتشرذم.

سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الكويت

القسم الإعلامي

سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الكويت القسم الإعلامي