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كربلاء – الوكالات: قطعت امس أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الاسوأ في تاريخه الحديث.

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي ان قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر. ونقلت وكالة الأنباء العراقية امس عنه قوله «شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها». وأضاف «أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها». كما أعلن الافراج عن 2500 موقوف اعتقلوا أثناء التظاهرات والمتبقي 240 موقوفاً. وتابع رئيس الوزراء العراقي «نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء» كما شدد على أن هناك حراكاً في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية. وأضاف «نؤكد على منع الاعتقالات العشوائية والوقوف بشدة ضد أي عملية خطف» مؤكدا على حقوق الموقوفين. كما شدد على أن «حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها.. فمن يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات». وقال ان «الكلام باسم الشعب من قبل ملثمين.. هذا ما نعترض عليه ويعاقب عليه القانون». ونوه الى أن «الصدام الأهلي خطير والفيصل هو القانون والنظام».

على ذات الصعيد، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الامن التي تتستر خلف جدران أسمنتية.

وتأتي احتجاجات بغداد، غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية في وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في اطار تصفيات دورة الخليج. وقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت الثلاثاء في مناطق متفرقة في بغداد وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال النهار في مدينة كربلاء واستخدم خلالها الرصاص الحي ما أدى الى سقوط قتيل بحسب مصادر طبية، أعلنت الجهات المسؤولة عن ادارة العتبات الدينية ليل الثلاثاء الأربعاءعن اغلاق جميع مدارس الاطفال الدينية في كربلاء والنجف والحلة. وتواصل امس تصاعد سحب الدخان الأسود من كربلاء اذ قطع متظاهرون عددا كبيرا من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى الى قطع طريق رئيسي يؤدي الى محافظة بابل حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالى مئة جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الامن وفقا لمصادر طبية. وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات وتقع الى الجنوب من كربلاء الوضع نفسه حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق باطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين للوصول الى مقر عملهم فيما انسحبت قوات الامن لتجنب وقوع مواجهات معهم. كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف. وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية حيث تقع حقول رئيسة للذهب الاسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين.

