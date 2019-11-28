عربيات ودوليات

غزة – الوكالات: شنّ سلاح الجوّ الاسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء غارات عدّة على مواقع تابعة لحركة المقاومة الاسلاميّة «حماس» في قطاع غزّة، بعد ساعات على اطلاق صاروخين باتّجاه اسرائيل. وقال مصدر أمني في غزة «انّ طائرات حربيّة اسرائيليّة نفّذت عدّة غارات عدوانيّة على مواقع للمقاومة وأراض خالية، أسفرت عن وقوع أضرار، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات». وأوضح المصدر أنّ الطيران الحربي «أطلق سبعة صواريخ على موقع عين جالوت (التابع لكتائب القسام الجناج العسكري لحماس) في مدينة خانيونس» جنوب القطاع.وأكّد أنّه «تمّ استهداف موقعين آخرين للمقاومة في منطقة المحررات (المستوطنات السابقة) غرب رفح وخانيونس». وذكر شهود عيان أنّ «طائرة استطلاع اسرائيليّة استهدفت بصاروخ أرضًا زراعيّة قرب موقع تونس (التابع للقسام) شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة». وكان الجيش الاسرائيلي أعلن عن اطلاق صاروخَين من قطاع غزّة على جنوب البلاد مساء الثلاثاء أحدهما اعترضته منظومة «القبّة الحديد»، بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف بين الدولة العبريّة وحركة الجهاد الاسلامي. وقبل ذلك بدقائق دوّت صفارات الانذار في جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.

على صعيد اخر أمر وزير الدفاع الاسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس بمنع تسليم جثامين الفلسطينيين الذين سقطوا خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي، الأمر الذي قوبل بتنديد شديد من قبل السلطة الفلسطينية. وبحيب قرار بينيت، المنتمي لحزب اليمين الجديد المتطرف فانه لن يتم تسليم الجثامين المحتجزة لدى اسرائيل أو التي سيتم احتجازها في المستقبل. وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن الأمر يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف الى ما سمته «ردع الفلسطينيين».

وتولى بينيت منصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتانياهو، في وقت سابق من نوفمبر الحالي.

ويتبى وزير الدفاع الاسرائيلي مواقف متطرفة، اذ يعارض اقامة دولة فلسطينية، وأقر بأنه «قتل عددا كبيرا من العرب».

وفي أول تعليق لها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر. ونقلت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية عن أبو بكر قوله ان تصريحات «وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، تفوح منها الكراهية والتطرف».

وأضاف أن كلام بينيت «دليل آخر على أن اسرائيل كيان ارهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم».

