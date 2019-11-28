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بيروت – الوكالات: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لمطالب المحتجين في الشوارع بتشكيل «حكومة تكنوقراط»، خالية من الساسة. وقال بري «لابد من حكومة «تكنو- سياسية»، وحكومة تكنوقراط «مش واردة».

وحول الشخصية التي يسميها لتأليف الحكومة، أجاب بأن «موقفنا في هذا الصدد نقوله في الاستشارات، وطبعا ينبغي أن نرى ما هو برنامج العمل، وفي مطلق الحالات نحن مع حكومة «تكنو- سياسية»، لا فرق ان كانت نسبة السياسيين فيها أكثر أو أقل من الاختصاصيين؛ المهم أن تتشكل الحكومة وتنطلق لانقاذ البلد». وأشارت مصادر من داخل القصر الجمهوري الى أنه لاتزال هناك رغبة في تولي سعد الحريري تأليف الحكومة، وقالت ان الأسماء التي طرحت هي لضمان مشاركته في الحكومة».

