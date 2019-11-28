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القامشلي (سورية) – الوكالات: كشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن دفعة جديدة من عوائل عناصر تنظيم «داعش» خرجت من مخيم الهول أقصى جنوب شرق الحسكة وأضاف أن «الادارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية» التي يهيمين عليها الاكراد أفرجت عن نحو 110 عائلات من عوائل عناصر التنظيم من أبناء الرقة ويقدر عدد المفرج عنهم بـ 400 شخص من نساء وأطفال، وذلك استكمالاً لنتائج اجتماع «مجلس سورية الديمقراطية» بوجهاء عشائر في «ملتقى العشائر السورية» الذي انعقد في أوائل شهر أيار الماضي من العام الحالي. ووفقاً لمصادر المرصد السوري فان قوائم أسماء ترسل من قبل العشائر الى «الادارة الذاتية» التي بدورها ترسلها لادارة مخيم الهول لاجراء تحقيقات وتدقيقات أمنية بالأسماء المطروحة وعلى اثر نتائج التحقيقات تتم عملية الافراج.