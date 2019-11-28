عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: يترقب اللبنانيون بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي تضاربت الانباء حول موعدها لتشكيل حكومة جديدة بينما تدخل الجيش في عدة مواقع في البلاد لفض اشتباكات كادت تتطور الى مواجهات عنيفة. وفيما اشار تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال «ال بي سي» الى احتمال اصدار الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما يحدد انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة اليوم والتي قد تستمر الى يوم الجمعة يلتقي خلالها الكتل النيابية لتحديد اسم الشخصية التي ستتولى عملية تكليف الحكومة الجديدة فقد قالت مصادر امس ان الاستشارات جرى تأجيلها مجددا لـ48 ساعة. وبعد ان اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري انه «متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية» بدأت وسائل الاعلام المحلية تتداول الاسماء المطروحة لتشكيل الحكومة ومنها وزيرة الداخلية ريا الحسن والوزير السابق بهيج طبارة ورجل الأعمال سمير الخطيب وغيرها من الأسماء. وشكلت اشارة الحريري في بيانه الى المرأة اللبنانية وحضورها المميز وتصدرها الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي امرا لافتا رأى فيه المراقبون امكانية توجه الحريري الى تسمية سيدة لرئاسة الحكومة. وتنتظر الحكومة الجديدة ملفين مهمين يعنيان بالوضعين الاقتصادي والمالي وتحسين الاوضاع المعيشية التي كانت سبب اندلاع التظاهرات واستمرار اللبنانيين لليوم الـ42 في افتراش الساحات.

وتمكن الجيش اللبناني من ضبط بعض التوترات التي وقعت ليل الثلاثاء في عدد من المناطق اللبنانية. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الجيش عزز انتشاره على طريق صيدا القديمة التي تقع بين منطقتي الشياح وعين الرمانة شرق بيروت بعد اشكال وقع بين ابناء المنطقتين. وقالت ان اشكالا وقع في منطقة بكفيا بالمتن الشمالي عندما وصلت مواكب تابعة لـ«التيار الوطني الحر» الى المنطقة للتظاهر أمام منزل الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل ما حدا أهالي البلدة ومناصري حزب «الكتائب» الى قطع الطريق عند مدخلها لمنعهم من الدخول. وقام الجيش بالتدخل بعد التصادم بين الفريقين وفتح الطريق امام المواكب لتسلك طريقها خارج البلدة. واشارت الوكالة الى أن عددا من المحتجين تجمعوا أمام مكتب «التيار الوطني الحر» في شارع الجميزات بمدينة طرابلس شمالا وأطلقوا الهتافات المناهضة للتيار.وحاول المحتجون لتقدم باتجاه المكتب ما دفع بالجيش الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.

