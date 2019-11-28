عربيات ودوليات

أكد النائب المعارض بالبرلمان المصري ضياء الدين داود عضو تكتل 25-30 أن مصر تعيش مشهدا سياسيا متأزما كانت قمة تجلياته تظاهرات 20 سبتمبر الماضي وذلك نتيجة غياب الأصوات المعارضة عن كل منصات الإعلام المصري، موضحاً أن أبزر سلبيات المناخ السياسي الحالي هو عدم وجود الحريات التي تسمح بعمل حزبي وبإبداء وجهات النظر دون تقييد. وقال داود في حوار مع «النهار» إن مصر تحتاج لفتح المنافذ أمام القوى المعارضة للتعبير عن أراؤها، لأن الحرية هي المدخل الحقيقي لوجود مناخ سياسي قوي ينتج عنه مناخ حزبي قادر على التعبير عن وجهات نظره سواء كانت مؤيدة أو معارضة للدولة، مشدداً على أن جميع أعضاء التكتل المعارض ممنوعون من الظهور الإعلامي منذ يوليو 2017، ورجح أن يكون سبب المنع هو تخوف الدولة من انتقال عدوى المعارضة للأحزاب السياسية الحالية .

ووجه دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد حوار سياسي مفتوح مع الجميع سواء مؤيدين أو معارضين داخل أو خارج البرلمان يكون هدفه مناقشة آلية المسارات السياسية والاقتصادية وتقديم الحلول لأزمات الدولة تقوية المناخ السياسي مؤكداً على أن الرئيس السيسي لم يجلس حتى الآن مع المعارضين. وأشار النائب المعارض المصري إلى أن الحكومة الحالية تسير على نفس مسار الحكومة السابقة للمهندس شريف إسماعيل التي أنهكت المواطن المصري بقراراتها الاقتصادية الصعبة للغاية موضحاً أن الحكومة تحتاج إلى تغيير في المسارات السياسية والاقتصادية وليس تغيير الأشخاص. وبين أن سبب الاختلاف مع الحكومة يرجع إلى «فقه الأولويات» في تنفيذ المشروعات، موضحاً أن التكتل لايرفض مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمشروعات القومية الأخرى فهي مشروعات هامة ولكن هناك أمور يجب أن تكون على قمة الأولويات مثل الصحة والتعليم. وفيما يلي نص الحوار:

? كيف ترى المشهد السياسي المصري؟

? لاشك أننا أمام مشهد سياسي متأزم، كان قمة تجلياته في 20 سبتمبر 2019 والذي شهد نزول البعض في الشارع المصري للتعبير عن وجهة نظر معينة، وسبق وحذرنا بتكتل 25-30 المعارض في البرلمان من تبعات انسداد الأفق السياسي وحالة الأحادية الإعلامية الموجودة وغياب المعارضة السياسية تقريبا عن كل منصات الإعلام المصري وحتى المملوك للقطاع الخاص المصري، وتحديداً تم منع الظهور الإعلامي للمعارضين البرلمانيين في شهر يوليو 2017 بسبب الجدل الذي تم بالبرلمان والشارع المصري حول اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، حيث بعدها تم منع أعضاء تكتل 25 -30 من الظهور في الإعلام، وتفسيري لهذا المنع أنه ربما ضاقت الصدور بكلماتنا وحدث تخوف حكومي من انتقال عدوى المعارضة والنقد للأحزاب السياسية وللشارع المصري، ونموذج تكتل 25-30 المعارض كان في بدايته ناجحا للغاية، وهو في رأيي ما أزعج البعض فتم كبح جماحنا من الظهور الإعلامي. وللأسف هناك تراجع في حريات التعبير والتواصل في مصر، وأرى أن مصر تحتاج لحالة حرية تتمثل في فتح المنافذ أمام القوى المعارضة للتعبير عن آرائها لأن المناخ السياسي لن يقوى في ظل وجود حالة تكتم أو تقييد إعلامي للأصوات المعارضة في الإعلام المصري، وقلت هذا الكلام في البرلمان المصري بأنه لاحديث عن وجود مناخ سياسي أو مشهد سياسي واع في ظل وضع لا يسمح بظهور معارضين من تكتل 25-30 في الإعلام المصري، ولو استمر الوضع السياسي الحالي بشكل لايسمح بظهور المعارضين للحديث فأعتقد أن الأمور لن تشهد تحسنا وسيؤدي لانعدام الثقة في الأغلبية وفي الأقلية أيضاً، وللعلم البرلمان هو جزء من المشهد السياسي الحالي.

? وهل ترى أن غياب الحريات تسبب في تراجع دور الأحزاب المصرية؟

? بلا شك أثر هذا الأمر على دور الأحزاب سواء كانت أحزاب موالية أو أحزاب معارضة في الشارع المصري، فأول الأمور لوجود مناخ حزبي محترم في مصر هو تهيئة المناخ السياسي الذي يسمح بعمل حزبي قادر على أن يعبر عن أرائه دون خوف أو تقييد، وأيضاً يجب أن تنظر الدولة للأحزاب على أنها كيانات هدفها هو التعبير عن الرأي سواء كان رأيا مؤيدا أو معارضا وألا يكون نظرة الدولة لأي حزب على أنه مناضل أو يضم في عضويته مناضلين ومن هنا يكون الصراع من وجهة نظري، وملخص حديثي أن أجواء تخيم عليها المزيد من الحرية هي المدخل الحقيقي لبناء مناخ سياسي يتبعه مناخ حزبي قوي وهو ما يتم داخل أغلب دول العالم التي لديها نظام سياسي قوي وأحزاب تتداول السلطة فيما بينها.

? ولكن أعتقد أنه حدث نوع من الانتباه البرلماني والسياسي عقب نزول بعض المواطنين في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي تحديداً؟

? أتفق معك، بالفعل حدث انتباه ولكن أخشى أن يكون هذا الأمر بشكل مؤقت، لأن الانتباه يجب أن يكون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية بأن يكون هناك تصحيح للأوضاع في جميع الأمور فالشعب المصري يجب أن يرى أن هناك بالفعل تغيير حدث وانعكس على حياتهم بالإيجاب، وأكثر ما يجب أن تنتبه له الدولة أن كتم الأصوات سيجعل البعض يبحث عن سماع أصوات معارضة من خارج مصر.

? البعض في البرلمان اعتبركم معارضة غير وطنية .. ماردك؟

? هذا كلام غير صحيح ومنذ أن حلفنا اليمين الدستورية في البرلمان المصري كان هدفنا وما عملنا عليه بالفعل هو أننا معارضة وطنية بناءة وأننا جميعاً مؤيدون ومعارضون شركاء في الوطن وليس خصوم، ووقت الخطر نحن جزأ من الدولة المصرية ونحن ضد أية أمور تعرض الوطن للخطر. وللأسف نحن حالياً ممنوعون من الظهور الإعلامي بسبب وجهات نظرنا وآراؤنا، وحالياً نناضل في البرلمان للحصول على حقوقنا بالحديث لأن المساحة التي تتاح لنا حتى داخل البرلمان غير كافية وهو أمر أعتقد أنه لا يجب أن يكون، وفي جلسة إلقاء بيان الحكومة من قبل رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي طلبنا الكلمة ولكن رفض رئيس البرلمان د. علي عبدالعال منحنا وسمح فقط للأغلبية البرلمان بالحديث بشكل يظهر أنها تعارض أداء الحكومة وحينما أثيرت قضية سد النهضة بعد بيان الحكومة طلبنا الكلمة في البرلمان ولكن أيضا قوبل بالرفض وهذا أمر لايعبر عن وجود أحادية فكرية لا تقبل التعدد السياسي. والتكتل أعلن أنه لا يقبل أبداً أية مخططات تحاك ضد الدولة والشعب المصري وتأييده لجهود الدولة ممثلة في القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

? ولكن على الجانب الآخر للقرارات الاقتصادية اتخذت الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل مثل «تكافل وكرامة»؟

? نعم نفذت الحكومة برامج حماية اجتماعية كتكافل وكرامة إضافة إلى رفع المخصصات التموينية أيضاً، ولكن برنامج تكافل وكرامة بشكل خاص به الكثير من المشكلات التي تسببت في حصول غير المستحقين على الدعم ولم يحصل المستحقون الذين يستهدفهم البرنامج على الدعم نتيجة قرارات الحكومة المتعلقة بتقديم الأوراق وأمور أخرى عرقلت تنفيذه بنجاح، وفيما يخص الدعم التمويني فأيضا تبعه حذف كثيرون من البطاقات بناء على فواتير الكهرباء والموبايل ولم يكن هناك نظام في التموين نتيجة عشوائية التنفيذ والاشتراطات الصعبة التي تطلبها الحكومة لتقديم الدعم ما يتسبب في وصول الدعم لغير المستحقين إلى أن تدخل الرئيس السيسي، وثم إعادة من تم حذفهم أو معظمهم. ورأيي أن أداء حكومة د. مصطفى مدبولي غير مقنع. وتلك الحكومة تطبق نفس السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة السابقة وتمشي على نفس المنوال بدون خطة واضحة المعالم، ونحن نختلف مع الحكومة في فقه الأولويات، فنحن لانرفض مشروعات التعمير التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة على سبيل المثال رغم أنها تنفذ بموازنات كبيرة وبشكل سريع في التنفيذ، ولكن من وجهة نظرنا فإن الأولويات في التوجه الحكومي يجب أن تكون بمشروعات التعليم والصحة ومعالجة القطاعات الإنتاجية المعطلة في الصيد والزراعة والصناعة فتلك الأمور أولوية أكثر من المشروعات القومية الحالية التي لا نرفضها.

? ما تفسيرك لحالة عدم الرضا التي تسيطر على كثيرين بالشارع المصري تجاه أداء البرلمان؟

? بسبب أن الشعب المصري ينظر للبرلمان الحالي على أنه السبب في جميع القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت والتي أثرت بالسلب على حياتهم المعيشية وأنهكت أوضاعهم المالية وأبرزها بلا شك قرار تحرير سعر الصرف الذي سبب ارتفاع كبير في جميع أسعار السلع والخدمات ولم يستطع هذا البرلمان أن يقدم كل ما يأمله الشعب المصري ولم يدافع عنهم بقوة ضد قرارات الحكومة، وأغلبية البرلمان الحالي تحولت لبوق مؤيد لكل قرارات الحكومة الحالية وحكومة شريف إسماعيل السابقة ومنحت الحكومة التأييد المطلق التي جعلتها تنفذ كل قراراتها الاقتصادية الصعبة.

والسؤال الذي أوجهه للقوى السياسية وللدولة المصرية، هل يليق بالبرلمان المصري الحالي بأنه لم يناقش استجواباً واحداً؟!، والاستجواب الوحيد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من المناقشة كان المتعلق بقضية فساد القمح وتشكيل لجنة تقصي حقائق وهو ما تسبب في إقالة وزير التموين الأسبق د. خالد حنفي، ولم يناقش لأسباب لا نعلمها بالإضافة إلى استجوابات أخرى لم تناقش، وأعتقد أن الحكومة المصرية ارتكبت أخطاء كانت تستوجب أن يتم مناقشتها داخل مجلس نواب مصر.

? برأيك.. لماذا لا تذاع جلسات البرلمان على الهواء؟

? طالبنا بأن يعرف الشعب المصري أداء النواب الذين انتخبوهم لأنه من حق كل مواطن أن يرى أداء النائب الذي أعطى له صوته في الانتخابات فكيف سيقيم المواطن المصري أداء النواب وهو لا يشاهد الجلسات العامة للبرلمان على الهواء.

? أنتم مقبلون في البرلمان على انتخابات الغرفة التشريعية الثانية «مجلس الشيوخ» وأيضاً المحليات.. هل تتوقع تغييراً بعدهما في المناخ السياسي؟

? لن يحدث تغيير إلا إذا كان هناك من القيادة السياسية إرادة لهذا التغيير الذي يستلزم من الأساس توفير الحريات والديموقراطية، والتكتل رفض وجود مجلس الشيوخ وذلك أثناء التعديلات الدستورية ولا نعلم سبب وجودها في الحياة السياسية فهي غرفة تشريعية لايوجد أي مبرر لوجودها نيابيا وسياسيا بل ستزيد من كلفة المصروفات والأعباء فقط، وفيما يخص انتخابات المحليات فالشكل الحالي التي ستكون به لن يسمح بوجود التعددية الحزبية لأنها ستكون بنسبة 80 في المئة للقوائم المطلقة و20 في المئة فقط للنظام الفردي وهو ما يعني عدم وجود تعددية قادرة على المنافسة، وفي انتخابات البرلمان الحالي التي تمت في 2015 كانت القوائم 20 في المئة والفردي 80 في المئة وطالبنا زيادة نسبة الفردي. ولا يليق أبدا أن تظل مصر بلا محليات منذ ثورة 25 يناير، لأن دورها كبير جداً في الحياة السياسية فالحكم المحلي هو الذي يتعامل مع المشاكل اليومية للمواطنين وهو الذي يحل مشكلات الشارع، ومصر منذ أكثر من 8 سنوات بدون حكم محلي.

? ما الذي تحتاجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي؟

? الوضع الحالي السيئ يحتاج لأكثر من مجرد تغيير في بعض الوزراء كما يطالب به البعض ولكن لابد من تغيير السياسات الاقتصادية بالكامل وتحديد الأولويات التي يحتاجها المواطن المصري في الوضع الراهن والقيام بحوار سياسي كامل مع المعارضين، وحتى الآن لم يجلس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المعارضين، وأدعو الحكومة المصرية لإقامة حوار سواء داخل أو خارج البرلمان مع الجميع مؤيدين ومعارضين يدور حول فتح المسارات السياسية والاقتصادية والحلول للأزمات الحالية ولابد أن يكون هناك تعددية سياسية لكل ألوان الأحزاب المصرية.

? لماذا رفضتم مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة؟

? لأنها ترجمة لبيان الحكومة وتشرعن في المزيد من الاستدانة ورفع الدعم عن المواطنين، ولم تشمل خطة واضحة لأزمات المجتمع، فرفضنا بيان الحكومة وكان من الطبيعي أن نرفض الموازنة العامة التي كانت ترجمة لها.

? من وجهة نظرك السياسية.. كيف ترى حل أزمة سد النهضة ؟

? الأزمة الحالية تؤكد فشل الحكومة المصرية في تلك المفاوضات ومن وجهة نظري سبب الأزمة هو موافقة مصر على التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ الذي تم في عام 2015 والذي أخل بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها مصر سابقا والتي تضمن حقوقها في مياه النيل، وكان هذا الاتفاق لابد أن يعرض على البرلمان المصري ويتخذ قرار فيه وأيضاً كان لابد أن يكون هناك مشاركة للخبراء والمتخصصين في المفاوضات من البداية وأن يكون الشعب المصري على علم بكل ما يتم وأن تعرض عليه تلك الاتفاقية المتعلقة بإعلان المبادئ، وأرى أنه لابد أن تكون كل الخيارات متاحة أمام الدولة المصرية لأن نهر النيل هو شريان الحياة للشعب المصري.

