عربيات ودوليات

أدى المحافظون المصريون الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس حيث تم تعيين 23 نواب للمحافظين من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين منهم 7 سيدات.وشملت حركة المحافظين 16 محافظة مصرية.

إلى ذلك عقد البرلمان المصري امس جلسة طارئة لمناقشة الترشيحات الخاصة بحركة التغييرات الوزارية المصرية لاعتمادها قبل الإعلان الرسمي كما ناقش البرلمان قرار السيسي بالموافقة على استمرار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في منصبه لمدة 4 سنوات مقبلة ، وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن أسماء المرشحين لحركة التغييرات الوزارية والتي جاء أبرزهم رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي وزيراً للتموين.ورجح وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري إيهاب الطماوي عودة وزارة الإعلام مرة أخرى ،متوقعاً أن يشمل التغيير الوزاري 12 وزارة من المجموعة الاقتصادية والخدمية ،وهم التموين والصحة والبيئة وقطاع الأعمال والاستثمار والزراعة والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والثقافة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

