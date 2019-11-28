عربيات ودوليات

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أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي «طيبة 1»، بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق «آريان-5» وذلك من قاعدة بمدينة كورو في غويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية على أن يتم تشغيله بأيادي مصرية وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان له أن القمر الصناعي ستكون له بصمة فعّالة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ويتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويعد «طيبة-1» أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المداري 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka)، ويمكن الاستفادة من خدماته بعد 3 أشهر، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية د. محمد القوصى، إن القمر الصناعي طيبة 1 سيستمر في مداره لمدة 15 عامًا، وسيكون هناك سلسلة من الأقمار الأخرى.

