دوليه

فرط ريال مدريد الإسباني بالفوز على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي واكتفى بالتعادل معه 2-2 بعد ان تقدم عليه بهدفين لكنه لحق به الى ثمن النهائي، وحذا حذوه مانشستر سيتي وتوتنهام الانكليزيان بعد تعادل الاول مع شاختار دانييتسك الاوكراني 1-1 وفوز الثاني على والمبياكوس اليوناني 4-2 في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المباراة الأولى، تقدم ريال مدريد الذي ضمن تأهله الى ثمن النهائي قبل المباراة عقب تعادل غلطة سراي التركي وضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1 في المجموعة الأولى، بهدفين لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة (17 و79)، ورد سان جرمان بثنائية في دقيقتين عبر كيليان مبابي (81) والإسباني بابلو سارابيا (83).وضمن باريس سان جرمان صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة مقابل ثماني نقاط للنادي الملكي.

وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13)، الطرف الأفضل في المباراة ونجح في فرض سيطرته في وسط الملعب وكان بإمكانه الفوز بحصة كبيرة ورد الاعتبار لخسارته بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى في بارك دي برانس، بيد أن مهاجميه تفننوا في إهدار الفرص فضلا عن تألق حارس مرمى النادي الباريسي والنادي الملكي السابق الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من فرصة خطرة.

وفضل الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الإبقاء على النجم البرازيلي نيمار على مقاعد البدلاء مفضلا الدفع بالثلاثي مبابي والارجنتينيين ماورو ايكاردي وجناح ريال مدريد السابق أنخل دي ماريا، فيما عاد الدولي الإيطالي ماركو فيراتي بعد تعافيه من الاصابة.ودفع توخل بنيمار مطلع الشوط الثاني ليخوض اول مباراة له في المسابقة هذا الموسم بعد غيابه بسبب الايقاف والإصابة.

ومنح بنزيمة التقدم لريال مدريد عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيمن لإيسكو سددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة لزميله السابق في النادي نافاس (17)، ثم عزز بالهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من البرازيلي مارسيلو (79).ورد سان جرمان بعد دقيقتين مباشرة عندما مرر البلجيكي توما مونييه كرة عرضية داخل المنطقة أخطأ قطب الدفاع الفرنسي رافايل فاران في قطعها بعدما كانت في متناول يدي حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا فمرت من تحتهما وتهيأت أمام مبابي الذي تابعها داخل المرمى (81).وأدرك البديل سارابيا التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة (83).

وحرم القائم الأيسر بايل من هدف الفوز برده تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة (90+4).وقال بنزيمة بعد المباارة «كانت امسية مميزة في مواجهة فريق قوي جدا. بذل الفريق قصارى جهده لكن شباكنا تلقت هدفين في نهاية المباراة».

وقلب توتنهام تخلفه بهدفين نظيفين امام ضيفه اولمبياكوس الى فوز 4-2 وبلغ ثمن النهائي.وعزز توتنهام موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط مقابل 15 بالعلامة الكاملة لبايرن ميونيخ الالماني بعد فوزه الساحق على النجم الاحمر الصربي بسداسية نظيفة.وبعد فوزه على وست هام 3-2 في اول مباراة رسمية له باشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، خاض الاخير اول مباراة على ملعب توتنهام الجديد امام الفريق اليوناني.ولم تكن البداية جيدة لتوتنهام الذي تخلف بهدفين حمل الاول توقيع المهاجم المغربي يوسف العربي (6)، ثم استغل البرتغالي روبن سيميدو تراخي دفاع توتنهام ليضيف الهدف الثاني من مسافة قريبة (19).

ونجح ديلي الي في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول مستغلا خطا دفاعيا قاتلا من المدافع التونسي ياسين مرياح فتابعها داخل الشباك مانحا الامل لفريقه.ومنح هداف توتنهام هاري كاين التعادل لفريقه بتمريرة من البرازيلي لوكاس مورا(50)، واضاف العاجي اورييه الهدف الثالث بتسديدة على الطاير (73) قبل ان يختتم كاين التسجيل لفريقه بكرة رأسية اثر رمية حرة مباشرة رفعها اريكسن داخل الشباك رافعا رصديه الى 23 هدفا في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الى فوز كاسح على مضيفه النجم الاحمر الصربي بنصف دزينة نظيفة من الأهداف كان نصيبه منها سوبر هاتريك في 15 دقيقة.وهو أسرع سوبر هاتريك في تاريخ المسابقة رفع به رصيده إلى 10 أهداف في خمس مباريات.وسجل ليفاندوفسكي رباعيته في الدقائق 53 من ركلة جزاء و60 و64 و68، بعدما افتتح ليون غوريتسكا التسجيل في الدقيقة 14، وختم الفرنسي كورنتان توليسو المهرجان في الدقيقة 89.وهو الفوز الخامس على التوالي للنادي البافاري في دور المجموعات، وهو الوحيد الذي حقق هذا الانجاز حتى الان هذا الموسم، والرابع على التوالي في مختلف المسابقات بقيادة مدربه المؤقت ديتر-هانز فليك خليفة الكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

وضرب مانشستر سيتي عصفورين بحجر واحد بتعادله مع ضيفه شاختار دانييتسك 1-1 لانه انتزع بطاقة التاهل وصدارة المجموعة الثالثة.ورفع سيتي رصيده الى 11 نقطة وضمن صدارة المجموعة مقابل 6 نقاط لشاختار صاحب المركز الثاني.وهي المرة السابعة تواليا التي يحجز فيها السيتيزن بطاقته الى هذا الدور.وكان من الهام جدا بالنسبة الى مانشستر سيتي حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الاخيرة التي تشهد مواجهته لدينامو زغرب الكرواتي وبالتالي بات يستطيع اراحة بعض لاعبي الصف الاول لا سيما ان هذه المباراة تأتي بين لقاءين قويين للسيتيزين ضد مان يونايتد وارسنال في الدوري المحلي.

وافتتح غوندوغان التسجيل لسيتي بعد استغلاله تمريرة من جيزوس ليغمزها من مسافة قريبة داخل الشباك (57)، قبل ان يدرك سولومون التعادل لشاختار بعد تلقيه كرة عكسية داخل المنطقة فاطلقها في شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (69).

