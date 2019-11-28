دوليه

وجهت إدارة باريس سان جرمان رسالة حاسمة لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حول إعجابه بكيليان مبابي، مهاجم الفريق الفرنسي.

وقال ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، عقب التعادل أول من امس مع ريال 2-2، في دوري أبطال

أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو، متحدثا عبر محطة «راديو مونت كارلو»: «لم أسمع ما قاله زيدان، لكن ما أعلمه أن مبابي باق معنا بنسبة 100 في المئة».

وعن تمديد عقد مبابي، أجاب: «الآن وقت الاحتفال بتصدر المجموعة على حساب ريال مدريد.. نحن نتقدم، نتقدم ببطء، لكن نتحسن».

وحول المباراة، قال: «كيلور نافاس أبقانا في اللقاء بأداء مذهل، فهو لاعب مهم للغاية، وركيزة في الفريق.. والهدف الذي سجله سارابيا ليس سهلا، لقد أظهر الفريق نفسه وسط معاناة شديدة». وبهذه النتيجة، ضمن سان جرمان صدارة المجموعة الأولى، بعدما وصل إلى 13 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط على ريال مدريد الوصيف، قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول.

