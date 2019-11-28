دوليه

علق الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، على الفوز أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، أول من امس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي ليخت، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد تحسن الفريق أمام أتلتيكو، رغم وجود بعض الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها، سواء كفريق أو بشكل فردي».

وأضاف: «لانزال في نوفمبر فقط، ورغم ذلك نحقق تقدمًا، وأمامنا فرصة لتحسين أسلوبنا في إدارة المباريات».

وتابع: «الندم على الانتقال إلى يوفنتوس؟ عندما تصل إلى نادٍ بنفس أهمية اليوفي، يكون هناك ضغط.. لكني لم أكن لأنتقل إلى هنا، إذا لم تكن لدي القدرة على التعامل معه».

وجاء ذلك ردًا على تصريحات النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، رئيس أكاديمية «لا ماسيا» التابعة لبرشلونة، الذي قال إن دي ليخت ربما ندم على اختيار البيانكونيري، بدلًا من النادي الكاتالوني.

وواصل مدافع الطواحين: «أحتاج إلى التكيف مع نظام اللعب الجديد، لكني راضٍ عن الطريقة التي تسير بها الأمور حتى الآن.. أريد الاستمتاع بهذه اللحظة، أشعر براحة وسعادة كبيرة للغاية لوجودي هنا».

