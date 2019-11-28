دوليه

يرى كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان أن فريقه استحق التعادل مع ريال مدريد 2-2، مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وصرح نافاس عبر شبكة راديو مونت كارلو: «كانت مباراة معقدة، فاللعب أمام فريق كبير يعد مهمة صعبة».

وأضاف الحارس الكوستاريكي: «لم نتحكم في سير اللقاء، وكنا أكثر اندفاعا هجوميا في الشوط الثاني، وخرجنا بالتعادل، وهو ما أعتبره نتيجة عادلة للفريقين».

وبسؤاله عن تصديه لـ 8 فرص، رد نافاس: «نبذل أقصى جهد، ونضحي بأنفسنا من أجل القميص الذي نرتديه، اليوم بي إس جي هو بيتي، وسأفعل كل ما في وسعي من أجل هذا الفريق».

وأدرك سان جيرمان التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كان متأخرا بهدفين سجلهما كريم بنزيما.

