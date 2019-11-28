دوليه

قال فرانك لامبارد مدرب تشلسي إن لاعبه المصاب روس باركلي افتقر

للاحترافية بعدما ظهر دون ارتداء قميص في فيديو بملهى ليلي خلال فترة التوقف لخوض مباريات دولية. ولم يشارك باركلي (25 سنة) في أي مباراة منذ التعرض لإصابة في الكاحل في 19 أكتوبر الماضي.

وقال لامبارد للصحافيين قبل مواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا»: لقد أظهر افتقاره للاحترافية على قدر علاقتي بالأمر».

وأضاف: «هذا الشيء لا أريد أن أكون قاسيا فيه لأني أتفهم أن اللاعبين بشر، ولا أريد مراقبة كل لحظة من حياتهم».

وخاض باركلي 9 مباريات مع تشلسي هذا الموسم قبل الإصابة أمام نيوكاسل الشهر الماضي، وأكد لامبارد أن اللاعب غير جاهز بعد. ويحتل تشلسي المركز الثاني في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد أياكس المتصدر وفالنسيا ثالث الترتيب.

