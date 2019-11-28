دوليه

أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي أول من امس عن عدم قلقه بشأن لياقة نجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح عشية استضافة نابولي الإيطالي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبقي صلاح على مقاعد البدلاء السبت خلال المباراة التي فاز فيها الـ»ريدز» على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في الدوري المحلي، كما غاب قبلها عن التدريبات بسبب مشكلة في كاحله.وقال كلوب خلال مؤتمر صحافي «مو صلاح يبدو جيدا حقا. أنا لست قلقا بشأن ذلك».

وتحدث كلوب أيضاً عن إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، وقال «جويل يتعافى بشكل جيد لكنه بحاجة إلى وقت. سيكون هناك فحص هذا الأسبوع وبعد ذلك سنرى».

