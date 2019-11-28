محلية

?

توج الكويت بطلاً لبطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة بفوزه على كاظمة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما اول من امس على صالة يوسف الشاهين، كما حقق العربي المركز الثالث بفوزه على الجهراء 3-0 أيضاً.

وواصل الكويت بهذا الفوز هيمنته على البطولات المحلية في المواسم الاخيرة. وسيطر الابيض على المباراة منذ البداية بفضل خبرة ومهارة لاعبيه الذين بدأوا المباراة بقوة وسيطروا على الشوط الأول مستغلاً تألق لاعبيه عبدالله جاسم وسلطان خلف وعبدالله بوفتين في الجانبين الدفاعي والهجومي ليحسم الأبيض الشوط لصالحه 25-21. وهيمن الكويت على مجريات الشوط الثاني وسط أداء ضعيف من لاعبي كاظمة الذين لم يقدموا شيء يذكر في هذا الشوط ليحسم الأبيض الامور لصالحه 25-15. وحاول البرتقالي العودة إلى اللقاء في الشوط الثالث لكن خبرة وتميز لاعبي الكويت مكنتهم من حسم الشوط لصالحهم 25-22 والتتويج باللقب الأول في الموسم.

وكافأ رئيس نادي الكويت خالد الغانم الفريق بمبلغ 7 آلاف دينار نظير المستوى المميز الذي قدموه في البطولة وتتويجهم باللقب، كما كرم مدير اللعبة محمد النصف الفريق بمبلغ مماثل أيضاً. وقال النصف انه راضٍ عن المستوى الفني للاعبين مشيدا بالاداء المتميز طوال مباريات البطولة.وقال النصف ان هذه البطولة تعد تحضيرا للاعبين الذين اثبتوا تفوقهم وتميزهم طوال مشوار التتويج باللقب لافتا الى امتلاك النادي «مجموعة فذه ومتكاملة من لاعبين وجهاز فني واداري نطمح معهم لتحقيق المزيد من البطولات». وفي نهاية اللقاء قام مسؤولو الاتحاد بتتويج الفرق الفائزة، كما نال نجم الكويت عبدالله جاسم جائزة أفضل لاعب في المباراة. يذكر ان بطولة الاتحاد شهدت مشاركة 11 فريقا قسمت إلى مجموعتين ضمت الاولى اندية الكويت والقادسية والعربي والساحل والشباب واليرموك في حين ضمت المجموعة الثانية اندية كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات.

