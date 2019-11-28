محلية

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس وفد منتخب الشباب فهد الهملان أن الفوز الذي تحقق أول من أمس على المنتخب العماني في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 بثلاثة أهداف دون رد، جاء بعزيمة اللاعبين والتعاون السائد بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وقال الهملان إن اللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله إلى سلطنة عمان وهو التأهل لنهائيات كأس آسيا في أوزبكستان.

وطالب الهملان الجماهير الكويتية المتواجدة في عمان بدعم ومساندة أزرق الشباب في مواجهته الأخيرة في التصفيات أمام المنتخب الفلسطيني بعد غدٍ. وكان أزرق الشباب تغلب على المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأزرق إلى 7 نقاط.

أحرز أهداف المنتخب الوطني إبراهيم كميل (هدفين) وفهد جلوي.

