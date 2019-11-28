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أعلنت اللجنة النسائية في اتحاد الكرة عن مشاركة منتخب الناشئات (تحت 17 سنة) في معسكر تدريبي داخلي خلال الفترة من 27 نوفمبر الحالي حتى الأول من ديسمبر المقبل، على أن يتخلل المعسكر مباراتان وديتان مع منتخب الإمارات للناشئات. وقالت نائبة رئيسة اللجنة الشيخة نورا الصباح: «يأتي هذا المعسكر التدريبي كجزء من استعدادات المنتخب لبطولة غرب آسيا التي سوف تقام في البحرين من 29 ديسمبر إلى 6 يناير». وأضافت: «نحن في اللجنة دائماً نسعى لتوفير فرص المنافسة للمنتخب لمساعدته على اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك والمنافسة لتحضيره للاستحقاقات القادمة، ولدينا إيمان كبير في منتخبنا ونتمنى له التوفيق هذا الأسبوع». وستقام المباراة الأولى على ملعب الاتحاد في الساعة 5:30 مساء غد الجمعة, والثانية يوم الأحد على ستاد ثامر بنادي السالمية في الساعة 04:00 مساءً.

