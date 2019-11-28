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تختتم اليوم منافسات الدور التمهيدي من البطولة الخليجية الـ 16 لكرة السلة المقامة على صالة نادي الكويت لغاية 1 ديسمبر المقبل، بلقاءي قطر مع الامارات في 05:00 مساء، و«ازرق السلة» مع البحرين في 07:00 .

ويتصدر الترتيب منتخب السعودية برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات (قبل مواجهات الأمس)، يليه البحرين 4 نقاط من مباراتين، ثم الامارات 4 نقاط من 3 مباريات، يليه الأزرق 3 نقاط من مباراتين واخيراً قطر بنقطتين من مباراتين.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الخمسة، ثم تتأهل الفرق الاربعة الاولى الى الدور نصف النهائي ليلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث على أن يتأهل الفائزان الى النهائي فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

وتعتبر المواجهة الاولى التي تجمع الامارات مع قطر قوية جداً ولا سيما بعدما قدم منتخب الامارات في الجولة الثالثة أداءاً قوياً استطاع من خلاله هزيمة الأزرق ما أعاد له الأمال في التأهل الى الدور نصف النهائي فيما يسعى العنابي حامل اللقب الى استعادة هويته المعتادة وتحقيق الفوز للمنافسة على التأهل.

ويبدو أن مباراة «أزرق السلة» مع المنتخب البحريني لن تكون مصيرية فحسب لحسم التأهل للأزرق لكن ستكون مباراة صعبة وقوية في ظل قوة المنتخب البحريني الذي يمتلك في صفوفه ابرز لاعبي الارتكاز في البطولة الاميركي الاصل سي جي بالاضافة الى مزمل أمير في الوقت الذي يعول فيه الأزرق على جهود لاعبيه صالح اليوسف وتركي حمود وعبدالرحمن السهو وحسين الخباز وراشد الرباح وعبدالله الشمري واحمد البلوشي ومحمد اشكناني.

من جانب أخر قررت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس على هامش البطولة تغير موعد منافسات البطولة الخليجية للاندية الابطال التي كان من المفترض أن تقام في الدوحة منتصف ابريل الى الفترة من 29 مايو المقبل الى 6 يونيو كمقترح اولي حيث تنتنظر اللجنة اعتماد الاتحاد الآسيوي للموعد الجديد للبطولة.

بدوره أكد رئيس اللجنة التنظيمية الاماراتي عبد اللطيف الفردان أن هناك اجتماع سيعقد مع امين عام الاتحاد الاسيوي اللبناني هاكوب خاجريان لاعتماد الموعد النهائي للبطولة الخليجية حتى لا يتعارض مع رزنامة الاتحاد الآسيوية. وفي السياق ذاته قدم ممثل الكويت في اللجنة التنظيمية ثامر الشنفا الشكر لاعضاء اللجنة لموافقتهم على تعديل موعد البطولة الخليجية للاندية بعد تعارضها مع موعد استضافة الكويت لدورة الالعاب الخليجية، مبيناً ان اللجنة التنظيمية تعمل على تطوير اللعبة من خلال تثبيت مواعيد البطولات الخليجية لجميع المراحل. وكشف الشنفا ان اللجنة التنظيمية اعتمدت موعد البطولة الخليجية للناشئين لتقام في اغسطس المقبل في البحرين.

