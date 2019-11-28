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تفقد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة الشيخ سعود بن علي مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، وقد قام بجولة في صالة كرة السلة وجميع مرافقها من غرف اللاعبين والحكام ومبنى إدارة الإتحاد. وأبدى بن علي إعجابه بالصالة مشيراً الى ان هذا الصرح العمراني الكبير يعد مفخرة للكويت والاتحاد .وتمنى أن تتقدم الكويت بطلب لاستضافة إحدى البطولات الآسيوية لتقام على هذه الصالة. وصاحب بن علي في الجولة التفقدية أمين سر الاتحاد ومدير البطولة عبدالرحمن الخباز.من جانب آخر يقيم فاضل الداوود عضو مجلس ادارة الاتحاد حفل غداء اليوم على شرف الوفود الخليجية في منزله في منطقة الشعب.

