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كرّم اتحاد كرة الطاولة 48 حكما وحكمة بعد اجتيازهم دورة الحكام المستجدين التي أقامها الاتحاد بداية الموسم الحالي بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وقام نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة الحكام خالد الخضري ونائب رئيس اللجنة نايف القحطاني بتوزيع الشهادات على الحكام، بحضور الحكم الدولي العام عبدالعزيز الغريب والمدير الفني صبري جمعان والمدير الإداري أحمد القلاف.

وقد أكد خالد الخضري أن مجلس الإدارة برئاسة علي الدبوس حريص على تطوير الكوادر الإدارية والفنية بالاتحاد، من خلال إقامة الدورات المتخصصة بإشراف محاضرين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وأضاف: «قمنا مطلع الموسم بإقامة دورة للمدربين، وبالأمس انتهينا من دورة الحكام، وسوف نتبع كافة السبل من أجل النهوض بقدرات جميع المنتسبين لأسرة كرة الطاولة، مما يعود بالفائدة الكبيرة على اللعبة بالدرجة الأولى».

وأثنى الخضري على الجهود المتميزة لجميع الحكام، مؤكدا أن عدم وجود شكاوى أو احتجاجات من الأندية على إدارة مباريات الدوري بمختلف مراحلها السنية منذ بداية الموسم؛ دليل على ما يتمتعون به من قدرات فنية وإدارية عالية أسهمت وتسهم بنجاح موسم كرة الطاولة 2019/2020، لافتا إلى أن تكريم الاتحاد يأتي تقديرا لتلك الجهود المخلصة، و أن مجلس الإدارة سيكون إلى جانبهم دوما لكل من شأنه تطويرهم فنيا، ومتمنيا لهم التوفيق.

