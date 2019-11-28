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تفوق إسطبل البتال في الاجتماع الرابع لسباقات الخيل لنادي فروسية الفروانية بعد فوز الجواد ميراج بقيادة فيليب بالكأس المخصصة للكلاس 1 على مسافة 2000متر وفوز الجواد رابح بقيادة فيليب ايضا بالكأس المخصصة للكلاس 2 على مسافة 1200 متر.

وقدم عويض الديحاني ومبارك الديحاني رئيس مجلس ادارة النادي ونائبه فهد الجنفاوي الكأسين الى انصار اسطبل البتال، فيما اعرب الجنفاوي عن سعادته بنجاح سباقات نادي فروسية الفروانية والمشاركة الكبيرة في الاجتماع الرابع.وفاز الجواد زلزال للدابان بقيادة علي بالشوط الثاني المخصص للكلاس 4 على مسافة 1850متر،فيما تفوق الجواد مزيد للخالدي والعبدلي بقيادة كارلوس بالشوط الاول المخصص للكلاس 4 على مسافة 1600 متر.

