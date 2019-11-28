دوليه

أطلقت الفنون الشعبية القطرية العرس الخليجي، على أنغام التجمع الخليجي الأخوي الرابع والعشرين في تاريخ البطولة التي تقترب من عقدها الخامس. لمدة 7 دقائق أدت الفرق الشعبية معزوفتها وسط تفاعل لافت من قبل الجالسين في استاد خليفة الدولي ثم بدأت بمغادرة الملعب.

بعد ربع ساعة من بداية الحفل الأنيق خطفت الأضواء التي طغت على أرضية الملعب كل الأنظار، وسط الأهازيج الخليجية التي تصدح في مسامع الخليجيين منذ سبعينيات القرن الماضي والتي تعتبر بمثابة أيقونة للتآخي بين شعوب المنطقـة.

واستعرضت بعد ذلك جميع النسخ الـ 23 السابقة وأبطالها بطريقة الأضواء والليزر في الملعب، وتم عرض مقاطع من أبرز النسخ السابقة لبطولات الخليج خصوصا التي استضافهتا قطر ثلاث مرات من قبل، أعوام 1976 و1992 و2004، والتذكير بأبرز اللحظات التي لازالت عالقة في أذهان القطريين بشكل خاص. «مصيرنا واحد وشعبنا واحد… يعيش… يعيش… فليعيش… الله أكبر يا خليجٍ ضمنا»، هذه الأغنية التي تربى على أنغامها أهل الخليج منذ منتصف الثمانينات صدحت في حفل الافتتاح، وتزامنت مع وصول حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي أعلن بشكل رسمي انطلاق منافسات خليجي 24.

