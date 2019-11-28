دوليه

فرض مهاجم الامارات علي مبخوت نفسه نجما بتسجيله ثلاثية الفوز على اليمن 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى والتي شهدت فوز العراق على قطر صاحبة الضيافة 2-1.

وجاءت اهداف مبخوت في الدقائق 21 و28 و45 ليتربع على صدارة هدافي الامارات في بطولات كأس الخليج بعدما رفع رصيده الى 11 هدفا متفوقا على فهد خميس صاحب 10 اهداف. كما بات مبخوت (29 عاما) اول لاعب اماراتي يسجل «هاتريك» في كأس الخليج، علما انه اصبح في أكتوبر الهداف التاريخي لـ «الابيض» بعدما سجل هدفه الرقم 54 ليتجاوز عدنان الطلياني صاحب 53 هدفا. وأكدت الامارات تفوقها التاريخي على اليمن في البطولة بعدما كانت هزمتها في المباريات الثلاث السابقة التي اقيمت بينهما.

في المقابل، فشل اليمن في تحقيق فوزه الاول منذ مشاركته الاولى في»خليجي 16» عام 2003 في الكويت، حيث خاضت قبل مباراة الثلاثاء 27 مباراة، وتعرضت الى 22 هزيمة وخمسة تعادلات. واستحقت الامارات التي كانت تبحث عن بداية قوية تعوضها معنويا على خسارتيها في مباراتيها الاخيرتين امام تايلند وفيتنام في التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023، الفوز بعدما كانت الطرف الافضل في حين لم يهدد اليمن مرمى الحارس محمد الشامسي الا نادرا.

وضرب مبخوت بقوة منذ الدقيقة 21 بعدما استثمر عرضية بندر الاحبابي ليزرعها برأسه في شباك حارس مرمى اليمن سالم عوض. وسجل مبخوت الثاني للامارات بعد سبع دقائق حين مرر النشيط الاحبابي عرضية الى خلفان مبارك سددها واصابت قدم احد المدافعين وارتدت الى مهاجم الجزيرة الذي سكنها في المرمى.

