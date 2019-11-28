دوليه

أرجع مدرب اليمن سامي النعاش خسارة منتخبه أمام الإمارات إلى عامل الخبرة في المقام الأول، مؤكدا أن الفوارق كانت بسيطة وترجع إلى قلة الخبرة لدى لاعبي فريقه. وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «قدمنا مباراة جيدة بالرغم من أن فريقنا يتكون من عناصر شابة وبعضهم يشارك لأول مرة، إلا أنهم قدموا مباراة جيدة». وأضاف: «حاولنا قدر المستطاع تغيير شكل الفريق ليتحرر من الدفاع ويكون لديه مبادرة نحو الهجوم وصناعة الفرص، إلا أن لكل مباراة أخطاء، وقد أخطأ لاعبونا في مراقبة الهجوم داخل المنطقة، ولو شاهدنا المباراة لوجدنا أنه لم تكن هنالك فرص حقيقية لمنتخب الإمارات وإنما استغلال لأخطاء دفاعية وقلة المراقبة، وخبرة علي مبخوت صاحب الأهداف الثلاثة». ودافع النعاش عن التشكيلة التي دخل بها المباراة، مؤكدا أنها الأفضل في الوقت الحالي، وقال: «أعددنا الفريق في وقت قصير وعززنا المنتخب بعناصر شابة، وما فرق بالمباراة كان عامل الخبرة».

