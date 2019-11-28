دوليه

أبدى الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي ارتياحه الكبير من الأداء الذي ظهر به فريقه في مباراته الأولى بالبطولة أمام المنتخب اليمني، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وقال فان مارفيك في حديثه المقتضب خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «منتخبنا ظهر جيدا في مختلف المراكز، وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر من ثلاثة أهداف لولا ضياع الفرص». وعن تأثير نتيجة مباراة العراق وقطر التي فاجأ فيها الأول المستضيف بطل آسيا وتغلب عليه بهدفين لهدف، قال: «لن يكون هنالك تأثير علينا، نحن نعد لكل مباراة على حدة، مباراتنا مع العراق قصة مختلفة، وسنعد لها جيدا».

