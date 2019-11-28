دوليه

اعتبر قائد المنتخب الإماراتي يوسف جابر أن فريقه حقق الهدف المطلوب خلال مواجهة اليمن في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى. وحققت الإمارات الفوز بثلاثية نظيفة على اليمن في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، لتتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الفريق العراقي الذي فاز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال جابر بعد المباراة: «سعداء للغاية بهذا الانتصار في بداية المشوار وبغض النظر عن الأداء والمستوى الفني لكن المهم هو تحقيق الفوز».

وطالب قائد الفريق الإماراتي زملاءه اللاعبين بغلق صفحة مباراة اليمن والتفكير في المواجهة المقبلة أمام العراق في الجولة الثانية لحسم بطاقة التأهل الى الدور التالي. وعن الصعوبات التي واجهها الفريق الإماراتي في بعض أوقات مباراة اليمن، قال جابر: «كل مباراة ولها ظروفها ويجب أن نركز دائما، ونتعامل مع مجريات كل لقاء على حدة، ونثق في أن لدينا الأفضل لنقدمه».

وعن حظوظ الفريق في المنافسة أوضح أن «المنافسة في هذه النسخة من بطولة الخليج صعبة للغاية، ونحن ندرك قوة المباريات التي سنخوضها، لكننا نحترم كل الفرق وسنتعامل مع البطولة بكل قوة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، والقادم أفضل للفريق إن شاء الله».

