دوليه

وجه اليمني أحمد الحيفي التهنئة للمنتخب الإماراتي علي الفوز الذي حققوه على حساب منتخب بلاده في افتتاح مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال الحيفي إن فريقه رغم الخسارة بثلاثية أمام الفريق الإماراتي لكنه، «قدم مستوى طيبا وظهر في أوقات كثيرة من المباراة ندا للفريق الإماراتي القوى وأحد المرشحين لتحقيق لقب البطولة». وأضاف الحيفي «لاعبو المنتخب الإماراتي حسموا الفوز بفارق الخبرة وتمكنوا من استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام مرمانا وترجموا لأهداف بعكس فريقنا الذي لم يوفق في الأمام».

وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب القطري، أكد الحيفي أن الفريق اليمني سيستعد لمواجهة بطل آسيا بأفضل صورة وسيحاول تقديم مستوى أفضل، والمدرب يحاول تصحيح الأخطاء لعدم تكرار السلبيات التي حدثت أمام الإمارات.

وختم حديثه قائلا: «رغم الخسارة الافتتاحية لكن لايزال طموحنا تحقيق أول انتصار في تاريخنا ببطولة كأس الخليج وأنا واثق أننا قادرون هذه المرة على ذلك».

