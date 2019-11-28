دوليه

تعادل منتخبا عمان حامل اللقب والبحرين سلبا امس في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي24».

ورغم التعادل السلبي، الا ان المباراة خرجت قوية ومثيرة خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد هجوما متبادلا من الجانبين وعددا كبيرا من الفرص الجيدة التي كانت كفيلة بانتصار اي منهما. واخفق مهاجمو الطرفين في اقتناص الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار اللقاء، ولعب الحارسان دورا مهما ايضا في التعادل السلبي خصوصا العماني فايز الرشيدي حيث تصدى لاكثر من كرة خطرة، اذ تفوق المنتخب البحريني بشكل كبير وكان الاخطر والاقرب الى الشباك.

وحبس الجمهور العماني الأنفاس بعد سقوط حارسه الرشيدي مصاباً اثر تدخل من محمد الرميحي، لكن فايز تجاوز أوجاعه وعاد للمباراة.وتدخلت العارضة لتمنع انتصار البحرين بعد ان تصدت لتسديدة محمد الرميحي من كرة عرضية من اليسار وصلته داخل المنطقة وخطفها بيسراه في العارضة (79). وتدخل الرشيدي ومنع البحرين والرميحي ذاته من الفوز، فمن كرة عرضية وصلت على رأس الرميحي أنقذها الرشيدي باطراف اصابعه (90+1). وتقام الجولة الثانية يوم بعد غد، فتلتقي عمان مع الأزرق والبحرين مع السعودية.

