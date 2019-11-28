دوليه

أبدى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي سعادته بالفوز على مستضيف النسخة الخليجية في بداية المشوار.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «في بداية المباراة لم نكن جيدين وكان علينا ضغط كبير، ولكن هكذا هي كرة القدم، حينما تضيع مزيدا من الفرص قد تستقبل أهدافا وهذا ما حصل، سجلنا وبحثنا عن الهدف الثاني ووجدناه في الوقت المناسب».

وأضاف: «في بداية الشوط الثاني تلقينا ذلك الهدف في توقيت صعب وكنت أحتاج لبعض التغييرات وقمت بها، نحن محظوظون بأن قطر أضاعت الفرص أمام المرمى».

وعن الظروف التي مر بها الفريق قبل المواجهة، قال: «لعبنا تحت ظروف صعبة وهي معلومة للجميع، وعلينا أن نتطلع للمستقبل وينبغي أن نكون جاهزين، حققنا بداية جيدة ولكن لم يحسم شيء، وعلينا أن نركز في المباراتين القادمتين».

وعن التشكيلة الشابة التي دفع بها: «كان علي أن اختار 11 لاعبا وفق منظوري وكان هناك لاعبون احتياط، اخترت التوقيت المناسب للزج بهم وقمت ببعض التغييرات، وحققت الأهم، وكما قلت للحميع أنا لا أشعر بأي ضغط وأثق في عملي مع الفريق».

وأكد كاتانيتش أن المنتخب القطري لم يكن سيئا، حيث وصف أداءه بالقوي وأشاد بمدربه سانشيز.

وعن المباراة القادمة اختتم:» لا أدري ماذا سيحصل في المباراة الثانية، هذه بطولة صعبة، وابتداء من الغد سأنظر لحالة اللاعبين البدنية وقد أجري بعض التغييرات».

