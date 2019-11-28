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ينعقد في 12:00 ظهر اليوم المؤتمر العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بفندق شيراتون مقر اقامة وفود الاتحاد الخليجي، فيما افاد نائب رئيس الاتحاد د. جاسم الشكيلي ان هذا المؤتمر ستعلن فيه الدول التي ترغب في تقديم ملفات لتنظيم «خليجي 25»،مضيفا: «نعلم ان الاتحاد العراقي سبق وان ابدى رغبته في تنظيم هذه النسخة من البطولة، وكان هناك شبه موافقة من الاعضاء الخمسة الذين حضروا الاجتماعات في الفترة الماضية، ولكن الآن بعد ان تم اكتمال الاعضاء بحضور الاشقاء من السعودية والبحرين والامارات فمن الممكن ان تكون هناك اتجاهات اخرى او ان احدى الدول ترغب في تقديم ملف بالاضافة للعراق، وعلينا عدم استباق الاحداث، وننتظر ربما فعلا اي دولة تبدي رغبتها في تنظيمها».وتابع: «نحن كاتحاد كأس الخليج وجهنا خطابات رسمية للاتحادات الثمانية لنطلب منها ارسال رغباتها اذا كانت هناك اتحادات ترغب في تنظيم هذه النسخة، وعلينا ان ننتظر لحين اجتماع المؤتمر العام ووقتها سنعلم اذا كان العراق فقط الذي يرغب في تنظيم هذه النسخة ام ان هناك دولة ستعلن رغبتها في تنظيمها».

