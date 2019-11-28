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توقع رئيس الاتحاد الاسيوي السابق لكرة القدم محمد بن همام صعوبة التكهن ببطل هذه النسخة إلا في آخر مباراة من عمر البطولة. وأشار بن همام إلى أن جميع المنتخبات تدخل البطولة بطموح المنافسة على اللقب وحصد الكأس، وهو ما يزيد من قوة المنافسة. وقال بن همام، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح البطولة: «كأس الخليج من الأحداث الرياضية التي لها بريق خاص عند كل أهل منطقة الخليج بلا استثناء».وأوضح بن همام أن ستاد خليفة الدولي مرتبط كثيراً بكأس الخليج، بعدما تم افتتاحه في نسخة عام 1976، ومن وقتها استضاف الملعب الكثير من الأحداث الرياضية المختلفة، وسيحظى أيضاً باستضافة مباريات كأس العالم 2022، الذي يعدّ حدثاً تاريخياً بما تحمله الكلمة من معنى على الأراضي القطرية، ولأول مرة في الشرق الأوسط.

