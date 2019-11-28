دوليه

بدت على ملامح الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، الكثير من علامات التحسر عقب خسارته ضربة البداية في «خليجي 24» أمام المنتخب العراقي. وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كانت بدايتنا جيدة وسيطرنا على الملعب وأضعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وهذه كرة القدم، العراق سجلت هدفا مفاجئا وبعد ذلك أتبعته بهدف ثان، كان بمثابة عقاب لنا على تضييع الفرص». وأضاف: «كانت مباراة صعبة وعشنا تحت الضغط في الشوط الثاني خصوصا، سجلنا مبكرا ولكن بعد ذلك لم نتمكن من التسجيل، الخسارة شيء وارد فهذه هي كرة القدم التي يعرفها الجميع». وعن تأثير الخسارة: «نحن نلعب من أجل جمهورنا وحاولنا والأمور لم تسر كما خططنا، وعلينا أن نواصل العمل الجاد، مجموعتنا قوية، متأكد أننا سنكون أقوى في المباراة الثانية». ورفض سانشيز أن يسمي العراق عقدة قطر في كأس الخليج مؤكدا أن لكل مباراة ظروفها الخاصة.

