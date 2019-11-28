أول النهار

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي عمق العلاقات الفرنسية - الكويتية وتميزها في مختلف مناحي العلاقات الثنائية، مشيرة إلى ان الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

وتابعت - في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته في محل إقامتها على شرف الوفد الفرنسي للآثار والذي يزور البلاد للمشاركة في النسخة الرابعة من فعاليات الندوة الدولية لآثار شبه الجزيرة العربية - نحن في انتظار تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة لترتيب المزيد من الزيارات الرسمية في مختلف المجالات.

وأشادت بالتعاون الفرنسي- الكويتي على صعيد مجال الاكتشافات الأثرية، موضحة ان الكويت أضحت منصة مهمة لانطلاق الاكتشافات الأثرية في الجزيرة العربية وذلك بعد استضافتها المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية CEFAS قبل خمس سنوات والذي كان مقره اليمن، الا ان تدهور الأوضاع بسبب الحرب هناك أدت إلى انتقاله إلى الكويت.

واضافت لقد اسهم تواجد المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية CEFAS في الكويت بشكل مباشر في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، لافتة الى ان الندوة الدولية والتي ستعقد اعمالها على مدار يومين تتضمن جلسات علمية ورحلة ميدانية إلى الجزيرة إلى جانب مناقشة العديد من المكتشفات في جزيرة فيلكا. ولفتت الى ان تعزيز التبادل الطلابي بين البلدين محل تقدير ويعتبر من ابرز الإنجازات التي تحققت في المرحلة الآخيرة حيث تم زيادة أعداد الجامعات الفرنسية المعترف بها في الكويت ليصل عددهم الى 108 جامعات، مشيرة الى انهم يخططون لافتتاح coding school مدرسة الترميز في الكويت وهو مجال تبرع فيه فرنسا بصورة مشهودة ولديها افضل المدارس عالميا في هذا المجال. واشارت الى وجود تعاون ملحوظ بين البلدين على صعيد المحور البيئي، متطلعة الى ان يتم الانتهاء من مشروع كويتي - فرنسي لتحويل حوالي نصف النفايات الصلبة الى طاقة في الكويت والذي تنفذه شركات فرنسية مع شركاء كويتيين. ووصفت زيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة الى فرنسا ولقائه كبار المسؤولين الفرنسيين في المدرسة الوطنية للقضاة والمجلس الأعلى للدستور والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التمييز ووزارة العدل الفرنسية بالمهمة جدا والمثمرة.

وكشفت عن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة ان فرنسا كانت في طليعة الدول الأوروبية التي تقوم باستثمارات مباشرة في الكويت، معربة عن سعادتها باهتمام الحكومة الكويتية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في فرنسا.

ومن جانبه، قال مدير ادارة الاثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب د. سلطان الدويش ان جزيرة فيلكا تعتبر غنية بالاثار حيث سيتم خلال السمنار مناقشة الاوراق العلمية التي تناقش تاريخ الجزيرة، اضافة الى علماء الاثار الذين عملوا في الجزيرة وهو يعتبر تكريم لهم حيث سيتم عرض الجديد من الاكتشافات الاثرية. وبين الدويش ان السفارة الفرنسية متعاونة مع المجلس الوطني من خلال المركز الثقافي الفرنسي حيث ان هذا المركز انتقل من اليمن الى الكويت. وذكر الدويش البعثة الفرنسية تعتبر من اعرق البعثات حيث عملت في الكويت منذ عام 1983 في جزيرة فيلكا ونحن تلاميذ للعلماء الفرنسيين مهم د. جان فران سوسال و د. ايف الذي عملوا في الكويت وندين لهم الفضل في الاكتشافات والخبرة واليوم تقود الفريق د. جولي ولهم نتائج طيبة خصوصا في الفترة الهيلينستية والاسلامية حيث نرى ان السمنار سيكون ذو امر ايجابي حيث سيطبق على شكل كتاب وسيشمل ايضا اوراق عمل عن حضارة دلمون وتأثيرها على المحيط وهذا ما يؤكد على اهمية جزيرة فيلكا وما كانت تلعبه في ذلك الوقت.

