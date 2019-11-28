الأولى

اوفى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بما وعد به من انصاف العسكريين «البدون» حيث ادرج على جدول اعمال اللجنة المالية وجلسة المجلس المقبلة تعديلا تشريعيا يفضي الى منح معاشات ومكافآت تقاعدية للعسكريين غير الكويتيين ممن شاركوا في الدفاع عن الكويت اثناء الغزو العراقي الغاشم وحرب التحرير.

يأتي ذلك من خلال اقتراح بقانون تقدم به الغانم والنائبان مبارك الحريص وعمر الطبطبائي، لاقى موافقة ضمنية على سلامته الدستورية من قبل رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي حيث طلب احالة المقترح الى اللجنة المالية لارتباطه بتقرير لنظيرتها التشريعية صادر في 25 يناير 2017.

نص اقتراح الغانم والحريص والطبطبائي على وجوب شمول المعاشات والمكافآت التقاعدية «كل من شارك من العسكريين غير الكويتيين في القتال في تاريخ 2 اغسطس 1990، وتراجع بسلاحه مع زملائه الكويتيين الى الاراضي السعودية وصمد وشارك معهم في حرب تحرير الكويت، بمن في ذلك من تم اسره تحت العلم شبكة الدستور الاخبارية في بيان لها امس ان الغانم نقل خلال اللقاء رسالة شفهية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضافت ان الغانم نقل خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد لسمو أمير قطر وتمنياته لقطر بدوام التقدم والازدهار فيما حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد وتمنياته بموفور الصحة والعافية.