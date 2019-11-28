الأولى

اعتلى الأزرق صدارة المجموعة الثانية في بطولة خليجي24 بتغلبه على السعودية 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد عبدالله بن خليفة ضمن الجولة الأولى التي شهدت أمس أيضاً تعادل عمان حاملة اللقب مع البحرين 0-0. سجل للأزرق أحمد الظفيري (43) وسامي الصانع (45+1) ومبارك الفنيني (90)، فيما سجل هدف السعودية فراس البريكان (90+1). وحصد الأزرق أول 3 نقاط في المجموعة مقابل نقطة لكل عمان والبحرين، فيما تذيل المنتخب السعودي الترتيب بلا رصيد. وتألق النجم بدر المطوع في اللقاء وكان سر الانتصار بعد صناعته بكل حرفنة الهدفين الأول والثاني، فضلا عن تحركاته في جميع أرجاء الملعب، واستحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق. وبدأ مدرب الأزرق ثامر عناد اللقاء بتشكيلة ضمت حميد القلاف ومشاري غنام وسامي الصانع وفهد حمود وفهد الهاجري وسلطان العنزي وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري وعبدالله البريكي وبدر المطوع ويوسف ناصر. في المقابل أشرك مدرب السعودية هيرفي رينار كلا من: فواز القرني وسعود عبدالحميد زياد الصحفي ومحمد خيراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وعبدالإله المالكي وتركي العمار ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي وفراس البريكان في غياب تام للاعبي الهلال المتوجين بلقب دوري أبطال آسيا الأحد الماضي. وبدأت المباراة بأفضلية للمنتخب السعودي الذي سنحت له أكثر من فرصة في الشوط الأول أبرزها ليحيى الشهري الذي تلقى تمريرة من البريكان وهو في مواجهة المرمى الخالي لكنه سدد خارج المرمى (10). وظل التعادل مستمراً حتى الدقيقة 43 عندما سدد يوسف ناصر ركلة حرة ارتدت من الحائط البشري إلى المطوع الذي مررها على طبق من فضة إلى الظفيري فروضها الأخير وسدد من تحت الحارس مسجلاً هدف السبق. ولم يكد المنتخب السعودي يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى ظهر المطوع من جديد ومرر كرة بينية أخرى لسامي الصانع هذه المرة، فاستغلها الأخير أحسن استغلال وتجاوز الحارس القرني ونكزها في المرمى الخالي معززاً تقدم الأزرق. ورغم التبديلات التي أجراها مدرب السعودية رينار، إلا أن الحال لم تتبدل في الشوط الثاني الذي نجح فيه الأزرق في اضافة الهدف الثالث عبر البديل مبارك الفنيني الذي تبادل الكرة مع يوسف ناصر وأنهاها قوية في شباك القرني (90). وسجل البريكان هدف السعودية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تلقيه تمريره من البديل نواف العابد.