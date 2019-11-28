الأولى

تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس بقصر بيان حفل تكريم الفائزين بجائزة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في عامها التاسع عشر.

وشهد الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد تفضل صاحب السمو أمير البلاد بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

وكان أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في العاصمة القطرية الدوحة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وقالت شبكة الدستور الاخبارية في بيان لها امس ان الغانم نقل خلال اللقاء رسالة شفهية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضافت ان الغانم نقل خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد لسمو أمير قطر وتمنياته لقطر بدوام التقدم والازدهار فيما حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد وتمنياته بموفور الصحة والعافية.