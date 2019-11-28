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كربلاء - الوكالات: رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي امس «كلام الملثمين باسم الشعب» مشيرا الى حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية. في حين قطعت امس اغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق مع تصاعد الدعوات الى عصيان مدني غداة يوم دموي في البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الاسوأ في تاريخه الحديث.

ونقلت وكالة الانبار العراقية امس عن عبدالمهدي قوله في اجتماع سياسي ان قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر. واضاف «شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها». وتابع رئيس الوزراء العراقي «نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء» كما شدد على ان هناك حراكاً في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية. وقال ان «من يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات». موضحا انه يعترض على «الكلام باسم الشعب من قبل ملثمين». في غضون ذلك قتل متظاهران امس في اشتباكات وسط العاصمة العراقية ما يرفع حصيلة القتلى خلال 24 ساعة الى 8 أشخاص. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في العراق، امس خصوصا في محافظات الجنوب، حيث قطع محتجون في البصرة طريق الفاو - ابو الخصيب المؤدي الى محافظتهم بتوابيت رمزية. وصعّد محتجو المحافظة من حراكهم بعد ان باشروا بغلق شوارع البصرة بينما دعا وجهاء وعشائر المدينة الى عصيان مدني اليوم. كما وجه شيوخ ووجهاء من وسط وجنوب العراق، بياناً مشتركاً الى المرجع الديني آية الله علي السيستاني، ناشدوه فيه باتخاذ موقف مما وصفوه بـ«انهيار للدولة وانعدام للقانون وانفلات العصابات وأصحاب الاتاوات تحت غطاء التظاهرات». وحذر الشيوخ في بيانهم من امكانية ان يؤدي المشهد الى حرب اهلية معبرين عن جهوزيتهم «لمواجهة الأحزاب والفساد وابعاد كل من يحاول استغلال التظاهرات للتكسب». واحترقت محال تجارية في السماوة نتيجة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. بينما اغلق المحتجون في الديوانية الطرق الرابطة بينها وبين النجف.