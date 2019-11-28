الأولى

لندن - الوكالات: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان سورية، وعلى الرغم من ان النزاع المسلح فيها لم ينته بعد، الا انها باتت تجتذب اليوم اهتمام كثير من هواة ما يسمى «السياحة المظلمة» في الغرب. وأوضحت الصحيفة ان هؤلاء الغربيين، وبغض النظر عن المخاطر الأمنية والتحذيرات من قبل حكومات دولهم، يتطلعون الى زيارة الأماكن التاريخية التي تأثرت بأحداث الحرب التي اودت مذابحها بأرواح قرابة نصف مليون شخص وأجبرت اكثر من نصف الشعب السوري على النزوح او اللجوء. وأشارت الصحيفة الى ان «السياحة المظلمة»، وتعني زيارة اماكن لديها علاقة بالموت والكوارث والسفر الى بلدان شهدت منذ فترة، او لا تزال تشهد حروبا، هي ظاهرة اجتماعية جديدة اسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في بروزها. وذكرت الصحيفة ان عددا من الشركات الغربية والمدونين الناطقين باللغة الانكليزية شرعوا في تنظيم رحلات تستغرق عادة اسبوعا تشمل دمشق القديمة وقلعة الحصن في حمص وتدمر وفي بعض الأحيان مدينة حلب التي لا تزال تتعرض بين الحين والآخر لقصف من المسلحين المسيطرين على اراض في ريفها الغربي. وأشارت «الغارديان» الى ان كلفة الرحلة التي تعرضها شركة «Young Pioneer Tours»، ومقرها في الصين، تبلغ نحو 1.7 الف دولار، كما تقترح شركتان سياحيتان روسيتان رحلات مماثلة. ودافع المسافر والمدون الايرلندي جوني وارد الذي ارشد مجموعة صغيرة من السياح من بيروت في رحلة الى سورية استغرقت خمسة ايام عن السياحة في هذا البلد، مبديا قناعته بأنها «تعطي دولارات الى من يحتاجها»، وحذر من تسييس هذا الموضوع. وأوضح وارد ان زيارة بلد ما لا تعني تحديدا دعم حكومتها، مشددا على ان استئناف السياحة الى سورية هو «خطوة صغيرة في سبيل عودة دمشق وما حولها الى الحياة الطبيعية».