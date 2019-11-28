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أبوظبي - الوكالات: بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس زيارة رسمية إلى الإمارات حيث سيترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان في مقدمة مستقبلي الامير محمد في تغريدة نشرتها وكالة الانباء الاماراتية «وام» امس «يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله». ويجري ولي العهد السعودي مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الامارات حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك. وصدر في وقت سابق امس عن الديوان الملكي السعودي بيان قال ان الزيارة جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.