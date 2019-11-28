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بيروت - الوكالات: كشفت مصادر متقاطعة امس ان الرئيس اللبناني ميشال عون ارجأ مجددا الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لسعد الحريري فيما اخمد الجيش ليل الثلاثاء الاربعاء اشتباكات طغى عليها الطابع الحزبي في عدة مناطق في لبنان واعتقل 16 شخصا.

وأكدت مصادر لبنانية ان التشاور حول اسم رئيس الوزراء المقبل بالاضافة الى الاتصالات مع الكتل حول الترتيبات اللوجستية ارجأ تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة مابين 24 و48 ساعة مشيرة الى ان التأخير «له فائدة في توضيح الصورة فيما يخصّ خيارات الكتل النيابية حول تسمية الشخصية». وأشارت المصادر الى ان اسماء عدة طُرحت ولم يحالفها الحظ وقالت ان سمير الخطيب هو احد الأسماء التي يتم العمل عليها. وأكدت المصادر التي وصفتها وسائل اعلام لبنانية بأنها قريبة من قصر بعبدا الرئاسي ان «عون تابع التطورات على الأرض وكانت توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بالتحرك لعدم تكرار المشهد، وأعطى اوامره بمنع تعرّض المتظاهرين للأملاك العامة». في غضون ذلك اعلن الجيش اللبناني على «تويتر» توقيف 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية موضحا انه تم التعرض للممتلكات العامة في طرابلس وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية. وقال الجيش ان 33 عسكريا اصيبوا جراء القاء قنابل مولوتوف تجاه العسكريين ورشقهم بالحجارة، مضيفا انه تم القاء قنبلة يدوية لم تنفجر. ولفت الى ان وحدات الجيش تمكنت من اعادة الوضع الى طبيعته في مختلف المناطق والقضاء يباشر التحقيق مع الموقوفين.